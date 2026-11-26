Cử tri phản ánh giáo viên thể dục nhưng dạy âm nhạc, đại biểu Quốc hội yêu cầu làm rõ

Ngày 26/11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk nêu nhiều kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ thôn và tình trạng thiếu giáo viên, phải dạy trái chuyên môn tại một số trường học.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Phước, Đắk Lắk.

Một cử tri xã Xuân Phước phản ánh, một số trường học vẫn thiếu giáo viên, dẫn đến tình trạng giáo viên phải đảm nhiệm môn học không đúng chuyên môn được đào tạo. Đáng chú ý, có trường hợp giáo viên thể dục phải dạy âm nhạc, giáo viên mỹ thuật không được đào tạo đúng chuyên ngành vẫn đứng lớp.

Trả lời kiến nghị trên, bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết Luật Nhà giáo năm 2025 và các văn bản hướng dẫn ban hành năm 2026 đã quy định rõ tiêu chuẩn trình độ đối với giáo viên từng cấp học.

Bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Bà Võ Thị Minh Duyên cho biết, chưa xác định được tình trạng cử tri phản ánh xảy ra ở cấp tiểu học, THCS hay THPT. Tuy nhiên, tại các trường THPT thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của sở trên địa bàn hai xã Xuân Phước và Phú Mỡ, chưa ghi nhận tình trạng tương tự.

Đối với cấp tiểu học và THCS, thẩm quyền quản lý thuộc cấp xã. Vì vậy, bà Duyên đề nghị lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát các trường hợp giáo viên giảng dạy không đúng chuyên môn được đào tạo.

“Không thể giáo viên được đào tạo môn này mà dạy môn khác. Nếu trường hợp thừa, thiếu giáo viên thì phải có những lớp bồi dưỡng để giảng dạy”, bà Duyên nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ kiến nghị của cử tri

Liên quan đến những phản ánh về tình trạng giáo viên dạy trái chuyên môn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ghi nhận ý kiến cử tri, đề nghị địa phương và cơ quan chức năng làm rõ thực trạng để có hướng xử lý phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học.

Đối với kiến nghị của cử tri Đoàn Cảnh Mai (xã Xuân Phước) đề nghị Quốc hội nghiên cứu chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với những người từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chế độ, ông Nguyễn Thái Học cho biết đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ do chính sách hiện hành quy định cụ thể đối tượng thụ hưởng. Đại biểu ghi nhận kiến nghị để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cũng tại hội nghị, ông Lường Văn Hảo - Bí thư Chi bộ thôn Phước Hòa, kiến nghị điều chỉnh chính sách phụ cấp và mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thôn.

Theo ông Hảo, cán bộ thôn nhận phụ cấp khoảng 7-8 triệu đồng/tháng nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội từ 1,7-1,8 triệu đồng. Trong khi đó, công việc ở cơ sở khá vất vả, thường xuyên phải làm cả ngày lẫn đêm, từ giải quyết công việc hành chính đến họp, tuyên truyền, vận động người dân.

Ông Hảo mong muốn chính sách được điều chỉnh phù hợp hơn, tạo động lực và thu hút người trẻ có trình độ, năng lực tham gia công tác tại cơ sở.

Cử tri Đoàn Cảnh Mai kiến nghị.

Thông tin về vấn đề này, ông Bùi Thanh Toàn - đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, cho biết nhiều địa phương cũng đã phản ánh và được đưa ra tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp Quốc hội. Do đó Trung ương đã nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cơ sở.