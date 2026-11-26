Viettel chính thức cung cấp Internet vệ tinh Starlink

TPO - Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink do Viettel cung cấp giúp khách hàng chủ động kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, bên cạnh cáp quang và mạng di động 4G, 5G.

Với công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng.

Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ từ 20–50ms, đáp ứng nhiều nhu cầu như gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường, giám sát camera và quản lý hoạt động sản xuất từ xa.

Loại hình Internet này phù hợp với những nơi hạ tầng viễn thông khó tiếp cận, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống như chủ trang trại có thể theo dõi hoạt động sản xuất từ xa; giáo viên, học sinh có thể tiếp cận các nguồn học liệu trực tuyến; các cơ sở y tế có thêm điều kiện kết nối với tuyến trên; những khu nghỉ dưỡng xa khu dân cư có thể mang đến cho du khách trải nghiệm kết nối thuận tiện hơn.

Internet vệ tinh cũng phù hợp với những người làm việc trên các tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải, tàu du lịch hay giàn khoan ngoài khơi, giúp họ có thể gọi video về cho gia đình, cập nhật thông tin thời tiết và giữ liên lạc với đất liền.

Các doanh nghiệp hàng hải có thêm công cụ theo dõi hành trình, giám sát hàng hóa, trao đổi dữ liệu với trung tâm điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn trong mỗi chuyến đi.

Đặc biệt, dịch vụ Internet vệ tinh có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, trong bối cảnh hạ tầng mặt đất có thể bị hư hại nghiêm trọng do bão, mưa lũ.

Hiện Tổng Công ty Viễn thông Viettel cung cấp nhóm gói cước trong nước (Local) dành cho khách hàng có nhu cầu kết nối trên đất liền Việt Nam và vùng biển ven bờ trong phạm vi cung cấp dịch vụ.

Nhóm gói cước quốc tế và hàng hải (Global) dành cho các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi hoặc di chuyển quốc tế tại những khu vực được hỗ trợ.

Internet vệ tinh phù hợp với những người làm việc trên tàu biển. Ảnh: Trường Giang.

Trước đó, để triển khai dịch vụ, ngày 21/9/2026, Viettel Telecom và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác thương mại, kết hợp công nghệ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp của Starlink với năng lực triển khai và phục vụ khách hàng của Viettel.

Ngày 16/11/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy phép số 10666/GP-SKHCN cho phép Viettel Telecom cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng trên phạm vi toàn quốc thông qua hình thức bán lại dịch vụ của Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Trong năm 2026, Viettel nỗ lực thực hiện xoá các vùng lõm sóng. Sau hơn 7 tháng triển khai, 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản hẻo lánh, xa xôi nhất cả nước.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm khi nhiều cụm dân cư ở địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn, chỉ có từ 30–50 người dân, thậm chí từ 10–30 người, tương đương 2–5 hộ gia đình, vẫn đang mong chờ được kết nối.

Việc ứng dụng Internet vệ tinh góp phần tiếp tục vào việc xoá các điểm lõm sóng tại Việt Nam.