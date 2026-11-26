Tuyến cáp quang biển đầu tiên do người Việt làm chủ khởi công tại TP.HCM

TP.HCM vừa chứng kiến lễ ký kết và khởi công dự án tuyến cáp quang biển VTS có trục chính kết nối Việt Nam - Singapore dài 1.200km.

Sự kiện diễn ra ngày 26/11 với sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đối tác trong nước và quốc tế, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam chủ động khởi xướng và giữ vai trò làm chủ một dự án cáp quang biển quốc tế ngay từ những khâu nền tảng nhất thay vì chỉ tham gia đầu tư góp vốn như trước đây.

Lễ ký kết và khởi công dự án cáp quang biển VTS tại TP.HCM ngày 26/11/2026. Ảnh: BTC

Dự án tuyến cáp quang biển VTS (viết tắt của Việt Nam - Thái Lan - Singapore) do Tập đoàn Viettel chủ trì, hợp tác cùng hai doanh nghiệp viễn thông lớn trong nước là VNPT và FPT trong công tác đầu tư, triển khai và vận hành.

Ở phía quốc tế, dự án có sự đồng hành của Singtel (Singapore), AIS (Thái Lan) cùng hai nhà thầu chuyên môn gồm NEC và ACPL.

Theo phân công hạ tầng, trạm cập bờ tại TP.HCM do Viettel chủ trì, trạm cập bờ Changi do Singtel phụ trách, còn hai điểm cập bờ Rayong và Songkhla do AIS đảm nhiệm, trong khi nhà thầu thiết bị đầu cuối sẽ được lựa chọn trước thời điểm nghiệm thu phần trên biển hai năm.

Về quy mô và thông số kỹ thuật, tuyến cáp quang biển VTS có tổng chiều dài khoảng 2.500km, với trục chính dài 1.200km kết nối trực tiếp từ TP.HCM tới Changi của Singapore và các nhánh rẽ tới Rayong, Songkhla và Pedra Branca của Thái Lan.

Trục chính Việt Nam - Singapore gồm 8 cặp sợi quang với dung lượng thiết kế tối thiểu 18 Tbps mỗi cặp sợi, tạo ra dung lượng kết nối trực tiếp lên tới 240 Tbps, cao gấp 2,5 lần tổng dung lượng của toàn bộ các tuyến cáp biển quốc tế hiện hữu tại Việt Nam.

Tổng dung lượng thiết kế của toàn tuyến đạt mức 600 Tbps với vòng đời thiết kế 25 năm, đồng thời độ trễ khứ hồi dự kiến chỉ còn 12 mili giây, giảm một nửa so với mức trung bình hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các dịch vụ số xuyên biên giới.

Không chỉ nổi bật về dung lượng và tốc độ, tuyến cáp quang biển VTS còn nâng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật lên mức cao nhất để hạn chế tình trạng đứt cáp. Toàn bộ tuyến cáp được thi công chôn ngầm dưới đáy biển, trong đó trục chính được chôn sâu tới 3m, gấp 2 đến 3 lần độ sâu từ 1 đến 1,5m của các tuyến cáp thông thường, giúp giảm thiểu nguy cơ hư hại do tàu thuyền thả neo hay hoạt động đánh bắt hải sản.

Sơ đồ và thông số tuyến cáp quang VTS. Nguồn: BTC

Hệ thống áp dụng kiến trúc mở để linh hoạt lựa chọn thiết bị và nâng cấp dung lượng, kết hợp cơ chế dự phòng, giám sát từ xa và thiết bị robot dưới biển nhằm hạn chế sự cố. Trong đó, NEC đảm nhiệm sản xuất cáp và thiết bị trên biển, còn ACPL phụ trách khảo sát và lắp đặt.

Tại lễ khởi công, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, năng lực lưu trữ, xử lý và kết nối dữ liệu là yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Theo ông, việc xây dựng một tuyến cáp quang biển mất nhiều năm nên không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới đầu tư, cũng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long bày tỏ kỳ vọng dự án tuyến cáp quang biển VTS không chỉ bổ sung năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp biển.

Ông khẳng định đây mới là sự tự chủ thực chất và lâu dài, góp phần củng cố chủ quyền số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển cho đất nước.

Bên cạnh ý nghĩa chiến lược khi mở thêm hành lang kết nối về phía Nam thay vì dồn tải lên Biển Đông, tuyến cáp quang biển VTS còn tạo lợi thế lớn cho TP.HCM nhờ đặt trạm cập bờ trực tiếp tại Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng nếu đường bộ, đường sắt và cảng biển là huyết mạch hữu hình thì cáp biển là huyết mạch số kết nối Việt Nam với thế giới, đóng vai trò điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 57 và đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính, kinh tế số của khu vực.

Theo kế hoạch, dự án tuyến cáp quang biển VTS sẽ được nghiệm thu vào quý IV/2030 và đưa vào khai thác cuối năm 2030.