TPO - Tận dụng được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhiều người yêu thích thời trang ở TPHCM thay đổi lịch đi chơi, nghỉ dưỡng bằng kỳ "săn sale" hấp dẫn. Dịp này, hầu hết các nhãn hàng đều giảm giá từ 50 - 80% để chiều lòng "thượng đế".
TPO - Sáng 24/11, thay vì chọn những trung tâm thương mại hay quán cà phê quen thuộc, hàng nghìn người dân TP.HCM, từ những bạn trẻ lên lịch trình "chạy show" 4 di tích trong một buổi sáng đến dân văn phòng tạm gác nhịp sống hối hả, đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam lần đầu tiên (24/11), Thảo Cầm Viên Sài Gòn giảm giá vé chỉ còn 30.000 đồng/người. Từ sáng sớm, cả nghìn người dân và du khách xếp hàng vào vui chơi, ngắm những động vật siêu đáng yêu tại đây
TPO - Triều cường tại TPHCM dự báo đạt đỉnh ngày 24-25/11, cảnh báo nguy cơ ngập ở các khu vực trũng thấp, ven sông. Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.
TPO - Từ ngày 28/11, nhiều đoạn đường quanh khu vực Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen (TPHCM) sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công nhà ga ST08 thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
TPO - Tại nhiều bệnh viện ở TPHCM, người bệnh đang truyền dịch hào hứng học hát đờn ca tài tử, viết chữ thư pháp. Người dân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền và trò chơi dân gian.
TPO - Dự kiến ngày 25/11, nhà đầu tư sẽ vận hành liên hoàn hệ thống kiểm soát triều tại TPHCM (còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ). Trước thời điểm này, toàn bộ cống ngăn triều cùng nhà điều hành và nhà quản lý trung tâm đã hoàn thành, sẵn sàng cho đợt vận hành thử nghiệm toàn hệ thống.
TPO - Giá nhiên liệu gần đây liên tục được điều chỉnh theo chiều hướng giảm giá, người tiêu dùng kỳ vọng giá vé xe và cước vận chuyển hàng hóa sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá cước vẫn chưa có dấu hiệu… nhúc nhích
TPO - Siêu dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi gồm 4 đoạn, tương ứng 4 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỷ đồng, dự kiến di dời hơn 6.000 trường hợp, được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư và đã chính thức khởi động sau khi phường Chánh Hưng họp dân để triển khai kế hoạch thực hiện đoạn 1 và đoạn 2 trong hai ngày 17 và 18/11.
TPO - Tại Trường THCS Lý Nhơn, các đơn vị cải thiện không gian thư viện, bổ sung khoảng 300 đầu sách cùng các trang thiết bị phục vụ hoạt động đọc sách, học tập và sinh hoạt của học sinh.
TPO - Càng về khuya ngày 19/11, số lượng người tìm mua hoa tươi càng nhiều. Vì vậy đến 20 giờ các chủ hàng vẫn tiếp tục nhập thêm hoa và giá hoa không ngừng tăng.
TPO - Không khí mua sắm quà tặng thầy cô đang nóng lên tại nhiều nhà sách, cửa hàng và siêu thị ở TPHCM. Năm nay người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên quà thiết thực, có tính ứng dụng với giá hợp lý.
TPO - Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị vận hành toàn hệ thống vào ngày 25/11. Nhà điều hành trung tâm - nơi được ví như “bộ não” của toàn hệ thống đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng giám sát và điều khiển hoạt động của các cống ngăn triều.
TPO - Nằm bên vòng xoay Hồ Con Rùa, khu nhà đất số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TPHCM) không chỉ là khối tài sản công được định giá gần 1.800 tỷ đồng, mà còn là chứng nhân lịch sử mang đậm dấu ấn của Sài Gòn xưa. Công trình trăm năm tuổi này đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử, được tiếp quản bởi Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), với rất nhiều kỳ vọng.
TPO - TPHCM đang xúc tiến xây dựng không gian thử nghiệm drone/UAV, đồng thời nghiên cứu hệ thống quản lý vùng trời tầm thấp, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2027.
TPO - Những ngày qua, đại lộ Mai Chí Thọ thường xuyên phải đón nhận lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, dù không phải khung giờ cao điểm. Ô tô, xe máy xếp hàng dài, có thời điểm phải chờ 2-3 pha đèn tín hiệu mới qua được các giao lộ.
TPO - Ngày 17/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức buổi họp mặt với các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).