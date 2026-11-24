Nhiều tuyến đường ở TPHCM lưu thông một chiều để thi công tuyến metro số 2

TPO - Từ ngày 28/11, nhiều đoạn đường quanh khu vực Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen (TPHCM) sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công nhà ga ST08 thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Ngày 23/11, Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, cùng một số tuyến đường lân cận để phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến metro Bến Thành - Tham Lương).

Theo phương án được Sở Xây dựng công bố, việc điều chỉnh bắt đầu từ ngày 28/11/2026. Cụ thể, đường Trường Chinh, đoạn từ đường Đồng Đen đến đường Trương Công Định, sẽ tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

Sơ đồ tổ chức giao thông qua khu vực ga ST08 từ ngày 28/11/2026. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Trên đường Trương Công Định, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Ba Vân, các phương tiện cũng lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đi Ba Vân.

Đối với đường Bàu Cát 1, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, xe máy được phép lưu thông hai chiều, trong khi ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen. Riêng xe tải và xe khách bị cấm lưu thông trên đoạn đường này vào giờ cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h).

Nhiều tuyến đường ở TPHCM điều chỉnh lưu thông một chiều từ ngày 28/11. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Tại đường Đồng Đen, đoạn từ đường Bàu Cát đến đường Trường Chinh, tất cả phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Bàu Cát đi Trường Chinh.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống biển báo trên đường để đảm bảo an toàn.