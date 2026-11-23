Triều cường ở TPHCM dự báo vượt báo động III

Sáng 23/11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh.

Cụ thể, sáng 23/11, mực nước thực đo tại trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền đạt 1,48m, xấp xỉ báo động II. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước đạt 1,52m, cũng xấp xỉ báo động II.

Theo dự báo, mực nước tại các sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện trong hai ngày 25 và 26/11 (tức ngày 17-18/10 âm lịch).

Cụ thể, tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều dự báo đạt 1,63-1,68m, cao hơn báo động III từ 0,03-0,08m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 4-6h và 16-18h.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,72-1,77m, vượt báo động III từ 0,12-0,17m.



Đây là một trong những đợt triều cường cao trong năm. Vì vậy, nhà đầu tư lựa chọn thời điểm này để tổ chức vận hành thử nghiệm, đánh giá khả năng kiểm soát triều của toàn hệ thống trong điều kiện mực nước dâng cao. Dự kiến trưa 25/11, toàn bộ các cống ngăn triều sẽ được đóng đồng loạt để theo dõi diễn biến mực nước, so sánh mức nước phía trong và ngoài hệ thống, từ đó đánh giá hiệu quả vận hành của công trình.