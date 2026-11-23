TPHCM: Học đờn ca tài tử, luyện thư pháp ngay trong bệnh viện

TPO - Tại nhiều bệnh viện ở TPHCM, người bệnh đang truyền dịch hào hứng học hát đờn ca tài tử, viết chữ thư pháp. Người dân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền và trò chơi dân gian.

Ngày 23/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã tổ chức chương trình “Cùng vững bước số 9 - Nét chữ gửi bình an” và “Việt Nam qua những sắc màu”, mang đến niềm vui cho người bệnh và thân nhân trong quá trình điều trị.

Tham gia chương trình, bệnh nhân và người nhà được giao lưu cùng các nghệ nhân đờn ca tài tử, học hát vọng cổ, trải nghiệm viết thư pháp và nhận những món quà nhiều ý nghĩa. Chương trình mang đến không khí vui tươi, gần gũi và giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân và thân nhân tham gia Ngày hội Văn hóa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên tay vẫn còn gắn thiết bị truyền dịch, ông Nguyễn Vinh Hùng (68 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) hào hứng tham gia học hát đờn ca tài tử và viết thư pháp. Chữ ông chọn là “Bình an”.

Ông Hùng bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, đặc biệt được tham gia nhiều hoạt động ngay tại bệnh viện. Theo ông, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và cung cấp thuốc men, sự quan tâm đến đời sống tinh thần, văn hóa của người bệnh rất đáng quý.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại bệnh viện giúp bệnh nhân thêm sức mạnh tinh thần vượt qua bệnh tật

Chị Nguyễn Thị Hồng Nga (52 tuổi, ngụ phường Tam Bình) đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện cũng tham gia, góp giọng hát hòa cùng không khí chan hòa tại đây.

Nhiều phụ huynh cũng đưa con em đang điều trị tại bệnh viện đến thưởng thức âm nhạc. Các con được nhận gấu bông, tò he và trải nghiệm xin chữ thư pháp.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại bệnh viện nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến toàn thể nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân đang điều trị tại đây.

Bệnh nhân mang thiết bị truyền dịch đến tham gia viết thư pháp, học đờn ca tài tử

Theo BS Công, văn hóa Việt Nam với bề dày lịch sử hàng nghìn năm luôn là kim chỉ nam, nền tảng định hướng cho mỗi người trong cuộc sống. Văn hóa không chỉ thể hiện qua những nét đẹp trong cách ứng xử, lối sống mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm vui, hạnh phúc, giúp mỗi người có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua những biến cố, khó khăn trong cuộc đời.

“Thông qua hoạt động này, bệnh viện mong muốn giúp người bệnh và thân nhân có thêm điểm tựa tinh thần, lấy những giá trị văn hóa tốt đẹp làm động lực để vững vàng vượt qua bệnh tật, hướng đến cuộc sống tích cực và hạnh phúc hơn”, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ.

Người dân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền hoàn toàn miễn phí

Cũng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM tổ chức chương trình “Hành trình khám phá tinh hoa Di sản Y Dược Việt”, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, tri thức và y đức được trao truyền qua nhiều thế hệ thầy thuốc.

Nhiều không gian được bố trí tại chương trình như không gian di sản y Việt tôn vinh những đóng góp của các bậc danh y Việt Nam; không gian dưỡng sinh; không gian thực dưỡng; không gian y thuật; không gian dược cổ truyền và cây thuốc nam... Mỗi không gian mang một dấu ấn riêng, kết nối những giá trị văn hóa, tri thức và thực hành chăm sóc sức khỏe của dân tộc.

Điểm nhấn là người dân được trải nghiệm các hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền hoàn toàn miễn phí, dưới sự thực hiện và hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên. Các hoạt động được bố trí linh hoạt, có hướng dẫn và hỗ trợ người cao tuổi, người hạn chế vận động.