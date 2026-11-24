TPO - Nằm bên vòng xoay Hồ Con Rùa, khu nhà đất số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TPHCM) không chỉ là khối tài sản công được định giá gần 1.800 tỷ đồng, mà còn là chứng nhân lịch sử mang đậm dấu ấn của Sài Gòn xưa. Công trình trăm năm tuổi này đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử, được tiếp quản bởi Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), với rất nhiều kỳ vọng.