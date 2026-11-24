Thời tiết TPHCM trong ngày Văn hóa Việt Nam

TPO - Triều cường tại TPHCM dự báo đạt đỉnh ngày 24-25/11, cảnh báo nguy cơ ngập ở các khu vực trũng thấp, ven sông. Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Ngày 24/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo cơ quan khí tượng, trong 10 ngày tới, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường và khuếch tán. Trong ngày 24/11, mưa có xu hướng tăng nhẹ, tập trung chủ yếu tại Cà Mau và các khu vực dọc biên giới phía Tây.

Tại TPHCM, theo dữ liệu từ ứng dụng AirVisual của IQAir được ghi nhận, chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 110, thuộc ngưỡng không lành mạnh đối với nhóm nhạy cảm. Nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức cao. Người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp, tim mạch, cần lưu ý khi hoạt động ngoài trời.

Thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi

Đáng chú ý, triều cường tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều tại TPHCM dự báo xuất hiện trong khoảng ngày 24-25/11, vào các khung giờ 4-5h và 17-18h. Mực nước tại một số khu vực có thể vượt báo động 3.

Người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông cần theo dõi diễn biến triều cường, chủ động bảo vệ tài sản và có phương án phòng tránh ngập úng. Trong thời gian triều đạt đỉnh, người dân hạn chế đi lại tại những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu.

Trên biển, các vùng biển Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm còn 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2-3m, riêng trong mưa dông có thể cao trên 3m.

Từ nay đến ngày 25/11, gió trên các vùng biển Nam Bộ có xu hướng giảm nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió phổ biến cấp 5, giật cấp 6-7, biển động nhẹ, sóng cao 1,5-3m. Riêng khu vực phía Bắc của vùng biển này, gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5-1,5m, biển tương đối êm. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.