Hàng giảm giá 'sập sàn' mùa mua sắm cuối năm

Săn sale theo giờ

Mua được rau xanh chỉ với giá 5.000 đồng/bó ngay tại siêu thị giữa trung tâm TPHCM không còn là chuyện xa lạ với chị Hương (ngụ phường Xuân Hòa). “Vào các buổi chiều tối, nhiều loại thịt, cá tại siêu thị được giảm giá từ 40-50%. Thực phẩm đã sơ chế, đóng khay cẩn thận, thuận tiện cho việc chế biến nhưng giá bán thấp hơn đáng kể so với thời điểm thông thường. Hàng tươi ngon, chất lượng mà giá cả lại rẻ thế này thì mình nên tận dụng”, chị Hương hào hứng nói.

Rau xanh tại siêu thị chỉ còn 5.000 đồng/bó thu hút bà nội trợ

Theo khảo sát của PV Tiền Phong tại TPHCM, nhiều cửa hàng bán lẻ đang triển khai chương trình giảm giá theo khung giờ, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn. Hệ thống GO! áp dụng giảm giá 10% đối với thịt, cá, hải sản, rau củ, trái cây; AEON giảm giá từ 20-50% đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn trong ngày.

Tại Bách hóa Xanh bán nhiều loại rau chỉ từ 5.000 đồng, các mặt hàng thịt, cá thường được giảm giá từ thời gian 16 giờ trở đi. Các hệ thống Co.opmart, Satra, WinMart… cũng liên tục triển khai chương trình khuyến mãi, tặng quà và tích điểm nhằm thu hút người mua.

Không chỉ lựa chọn thời điểm mua thực phẩm tươi sống, nhiều người còn chủ động điều chỉnh giờ đi siêu thị để săn các mặt hàng chế biến sẵn với mức giảm sâu. Chị Minh cho biết, cứ ba lần mỗi tuần, chị đến siêu thị vào khoảng 21 giờ để tìm mua những sản phẩm được giảm giá cuối ngày.

Thực phẩm chế biến sẵn được giảm giá tới 50% vào cuối mỗi ngày

Từ cơm chiên, gà rán, sushi đến chè, bún bò, hủ tiếu, mì xào, bánh mì…, nhiều món ăn được giảm giá đến 50%. Một hộp cơm gà có giá thông thường khoảng 34.000 đồng, nhưng vào buổi tối chỉ còn 17.000 đồng. Sau khi mua về, chị có thể hâm nóng để dùng cho bữa sáng hoặc chuẩn bị thành một bữa ăn với nhiều món cho cả gia đình.

“Nhờ cách này mà chúng tôi vẫn có những bữa ăn sáng đủ dinh dưỡng, thơm ngon với giá cả phải chăng”, chị Minh nói.

Theo người tiêu dùng, các chương trình giảm giá tại hệ thống bán lẻ còn giúp giảm áp lực chi tiêu trong những thời điểm giá thực phẩm biến động. Anh Thành (ngụ phường Vườn Lài) cho biết, ngay cả khi giá rau, thịt tăng cao, siêu thị vẫn có những chương trình ưu đãi theo từng mặt hàng, nhờ đó gia đình anh có thêm lựa chọn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Thời trang vào mùa giảm giá

Bên cạnh nhóm hàng thiết yếu, thị trường thời trang, giày dép và phụ kiện cũng bước vào mùa khuyến mãi cuối năm. Tại nhiều cửa hàng, các bảng quảng cáo Black Friday, Sale 50%, giảm giá đến 70-80%... được đặt ở những vị trí dễ quan sát để thu hút khách hàng.

Hàng loạt thương hiệu thời trang treo băng- rôn giảm giá thu hút khách

Các chương trình giảm giá khá đa dạng, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết đến ưu đãi theo số lượng sản phẩm. Một số cửa hàng áp dụng chính sách mua hai sản phẩm được giảm thêm hoặc đưa ra mức giá đặc biệt cho từng nhóm hàng.

Tại một cửa hàng outlet của thương hiệu giày nổi tiếng trong trung tâm thương mại phường Sài Gòn, lượng khách đến tham khảo và mua sắm đông hơn. Nhiều sản phẩm được niêm yết ở mức giá thấp, trong đó có những đôi giày khoảng 690.000 đồng.

Chị Trang (36 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, các chương trình giảm giá sâu là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm có thương hiệu với mức chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, chị vẫn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm phù hợp về kiểu dáng, chất lượng và nhu cầu sử dụng, thay vì mua sắm chỉ vì mức giảm giá hấp dẫn.

Một xu hướng khác được người tiêu dùng lựa chọn là kết hợp mua sắm trực tiếp và trực tuyến để tận dụng các chương trình ưu đãi. Chị Nguyễn Thị Hà (ngụ phường Vườn Lài) thường đến cửa hàng thời trang để thử sản phẩm, kiểm tra chất liệu vải và kích cỡ trước khi về nhà đặt hàng trên website của thương hiệu.

Không ít khách đến cửa hàng thử hàng, sau đó mua online để tận dụng ưu đãi khi mua sắm trực tuyến

Theo chị Hà, mua hàng trực tuyến có thể được áp dụng chính sách đổi trả tương tự khi mua trực tiếp, đồng thời có thêm những mã giảm giá dành riêng cho khách đặt hàng online. Gần đây, chị mua hai chiếc áo của một thương hiệu lớn trên đường Đồng Khởi với tổng giá trị 1 triệu đồng. Nếu mua trực tiếp thì không được giảm, nhưng khi đặt hàng qua website, chị được tặng thêm mã giảm giá 100.000 đồng và được giao hàng tận nơi.

Việc kết hợp trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng với đặt mua trên nền tảng trực tuyến đang mở thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong mùa cao điểm mua sắm.

Kích cầu bán lẻ cuối năm

Thị trường bán lẻ TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động kích cầu được triển khai đồng loạt. Từ tháng 11/2026, TPHCM triển khai chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), trọng tâm là Shopping Season 2026.

Khách hàng săn sale xếp hàng dài chờ thanh toán

Chương trình kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số, hướng đến thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, khảo sát tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử cho thấy, từ đầu quý IV đến tháng 11/2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 61.000 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 11, doanh thu tại các kênh được khảo sát ước đạt 30.469 tỷ đồng, tăng khoảng 37%. Trong đó, doanh thu hàng hóa giao đi từ TPHCM thông qua các sàn thương mại điện tử và một số kênh bán hàng được khảo sát ước đạt 20.811 tỷ đồng.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Shopping Season 2026 cụ thể hóa chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC với mục tiêu chuyển quyết tâm thành sức mua, chuyển chính sách thành doanh thu.

Theo ông Vũ, mức khuyến mại tối đa 100% tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng các chương trình ưu đãi, thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, thành phố không khuyến khích doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách chạy đua giảm giá mà hướng đến cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, uy tín và trải nghiệm khách hàng.