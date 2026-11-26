Nghệ An xét nghiệm ma túy diện rộng

TPO - Nghệ An triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, ký cam kết và xét nghiệm ma túy tại 130 xã, phường. Với học sinh dưới 18 tuổi, việc xét nghiệm sàng lọc phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động ký cam kết và xét nghiệm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng “Xã, phường không ma túy”.

Đợt cao điểm thực hiện theo Kế hoạch số 991 ngày 26/10/2026 của UBND tỉnh, kéo dài đến hết ngày 31/3/2027.

Theo kế hoạch, hoạt động được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cộng đồng dân cư. Các nhóm thuộc diện rà soát gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giáo viên, học sinh, sinh viên; công nhân và người dân từ đủ 16 đến 60 tuổi.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% đối tượng thuộc diện triển khai được tuyên truyền, vận động ký cam kết không phạm tội về ma túy, không sử dụng trái phép chất ma túy, không tiếp tay, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy; chấp hành việc xét nghiệm nhanh đột xuất của lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu phục vụ công tác xét nghiệm sàng lọc ma túy.

Việc xét nghiệm do lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan. Quá trình thực hiện theo phương thức phân kỳ, cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn trọng điểm, phức tạp và nhóm có nguy cơ cao.

Đáng chú ý, đối với học sinh chưa đủ 18 tuổi, việc xét nghiệm sàng lọc phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Tỉnh không tổ chức xét nghiệm đồng loạt, bắt buộc đối với toàn bộ học sinh.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh, yêu cầu không chỉ làm sạch địa bàn mà còn phải sàng lọc đến từng người, từ phát hiện người sử dụng ma túy truy xét tận nguồn cung.

Công an tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa danh sách đối tượng xét nghiệm; tổ chức xét nghiệm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật; truy xét nguồn cung ma túy, đồng thời quản lý, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, bảo mật thông tin, không kỳ thị hay phân biệt đối xử; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai.