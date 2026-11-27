Iran bác bỏ cáo buộc tấn công Kuwait

TPO - Iran phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở quân sự tại Kuwait hôm 26/11, khiến hai công dân Ý thiệt mạng. Phía Iran cho rằng đây có thể là một chiến dịch "cờ giả" do Mỹ hoặc Israel thực hiện.

(Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Ngoại giao Ý, nạn nhân là những kỹ thuật viên dân sự làm việc cho công ty Rheinmetall Italia. Họ đang thực hiện công tác bảo trì các ăng-ten của hệ thống phòng không Skyguard do quân đội Kuwait vận hành.

Ngoài hai công dân Ý, vụ tấn công cũng khiến một công dân Kuwait và một công dân Pakistan bị thương.

Rheinmetall là một tập đoàn quốc phòng của Đức và một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất châu Âu, chuyên sản xuất các loại phương tiện quân sự, đạn dược và hệ thống phòng không.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công. Tổng thư ký GCC - Jasem Mohamed Albudaiwi - cho biết đây là hành động “leo thang cực kỳ nguy hiểm và không thể chấp nhận được, dù với bất kỳ lý do hay biện minh nào”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ quán Iran. Ông nhấn mạnh: “Không cần thiết phải châm ngòi cho những điểm nóng mới vào thời điểm này”, đồng thời khẳng định các quốc gia vùng Vịnh “không liên quan” đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Trong một tuyên bố được kênh Press TV đăng tải, Tướng Abolfazl Shekarchi - người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran - khẳng định nước này không thực hiện “bất kỳ hoạt động quân sự hay tấn công nào” trong khu vực vào ngày 26/11. Ông cáo buộc Mỹ và Israel “sử dụng các chiêu trò dàn dựng nhằm mục đích “gia tăng tình trạng mất an ninh trong khu vực”, tuy nhiên không đưa ra thông tin chi tiết.

Trong suốt thời gian diễn ra xung đột, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Kuwait cùng các quốc gia vùng Vịnh khác - nơi đặt các căn cứ của Mỹ, cáo buộc rằng những nước này đã cho phép Washington sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Lần gần nhất Mỹ thừa nhận tấn công Iran là ngày 17/11, khi Washington nhắm mục tiêu vào một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả những gì mà phía Mỹ mô tả là các cuộc tấn công của Iran nhắm vào nhân sự và khí tài quân sự của Mỹ.

Iran tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait vào ngày 18/11, và nhắm vào các hệ thống phòng không của Mỹ tại Bahrain ba ngày sau đó.