Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dùng lòng đường 272 tuyến phố để trông giữ xe

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại 272 tuyến phố để trông giữ xe, kèm nhiều quy định chặt chẽ về thu phí không tiền mặt và an toàn giao thông.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, 272 tuyến phố này đều thuộc diện thành phố quản lý và sẽ được rà soát, điều chỉnh định kỳ cho sát thực tế. Danh mục trải rộng ở nhiều khu vực, từ trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Giải Phóng, Xã Đàn đến phía Tây và phía Nam như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Quang Trung...

Riêng với các tuyến đường, vỉa hè do địa phương quản lý, UBND các xã, phường sẽ tự rà soát và lập danh mục để cấp phép.

Hà Nội đề xuất sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại 272 tuyến phố để trông giữ xe, kèm yêu cầu thu phí không dùng tiền mặt.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đỗ xe tại Hà Nội ở mức cao. Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động (chưa tính xe của các cơ quan Trung ương). Trong đó, thành phố quản lý hơn 8,19 triệu xe (gồm 1,19 triệu ô tô và 7 triệu xe máy), cùng khoảng 1,2 triệu xe từ các địa phương khác lưu thông vào, với mức tăng 4-5% mỗi năm.

Trong khi đó, tỷ lệ đất dành cho giao thông mới đạt 12,13%, còn đất cho giao thông tĩnh đạt dưới 1%. Không gian đỗ xe hiện mới đáp ứng 10-15% nhu cầu thực tế, dẫn đến tình trạng nhiều phương tiện dừng, đỗ trên lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 234 tuyến lòng đường được sử dụng tạm thời để trông giữ phương tiện. Tính đến tháng 11, Sở Xây dựng đã cấp phép cho 46 đơn vị tại 135/234 tuyến với tổng diện tích hơn 37.803 m2, góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe tự phát. Đối với các tuyến do cấp xã quản lý, đến nay mới có 1/126 xã, phường phê duyệt danh mục là xã Hoài Đức.

Để bảo đảm trật tự giao thông và mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng đề xuất nhiều điều kiện cụ thể khi cấp phép. Các điểm trông giữ xe dưới lòng đường phải sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo rõ ràng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tìm kiếm chỗ đỗ, kết nối trực tiếp cơ quan thuế và thu phí không dùng tiền mặt. Đơn vị trông giữ không được cắm cọc, chăng dây hay dựng rào chắn. Vị trí đỗ xe phải cách trụ cứu hỏa 15 m về hai phía, bảo đảm khoảng cách với điểm dừng xe buýt và thời hạn cấp phép không quá 6 tháng mỗi lần.

Đối với vỉa hè, điểm trông giữ xe phải cách nút giao thông tối thiểu 10 m, có kết cấu chịu tải phù hợp và chừa lại ít nhất 1,5 m cho người đi bộ (sau khi trừ diện tích cây xanh, cột điện, biển báo). Sở Xây dựng cũng đề xuất phối hợp công an thành phố và UBND cấp xã kiểm tra các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông tại những điểm này.

Theo ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức trông giữ xe theo các điều kiện cụ thể nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, đáp ứng một phần nhu cầu đỗ xe của người dân và hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện.