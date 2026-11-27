Iran tuyên bố dùng hỏa lực cảnh cáo, buộc tiêm kích F-16 Mỹ rút lui

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng không quân nước này đã buộc một máy bay chiến đấu F-16 thuộc quân đội Mỹ phải rút lui khỏi không phận Iran ở vùng biển Vịnh Ba Tư.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (27/11), văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, chiếc F-16 của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống và yểm trợ trên không cho các tàu bị Iran cáo buộc vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, máy bay Mỹ đã bị hệ thống phòng không tiên tiến mới do lực lượng không quân vận hành khai hỏa cảnh cáo. Sau khi thực hiện động tác né tránh khẩn cấp, chiếc F-16 buộc phải đổi hướng và rời khỏi không phận Iran.

"Sau một thao tác né tránh gấp gáp, máy bay buộc phải đổi hướng và rời khỏi không phận quốc gia", IRGC cho biết.

Khoảnh khắc một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ buộc phải rút lui sau khi nhận được phát bắn cảnh cáo từ hệ thống phòng không của Iran.

IRGC cảnh báo mọi nỗ lực phá vỡ các quy định kiểm soát hàng hải tại eo biển Hormuz đều không thể chấp nhận được. Lực lượng này cũng tuyên bố những hành động tương tự trong tương lai có thể khiến các phương tiện vi phạm và lực lượng quân sự hỗ trợ phải chịu tổn thất nghiêm trọng.

Tehran đồng thời khẳng định không phận Iran là lằn ranh đỏ, đồng thời cảnh báo máy bay chiến đấu Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng phòng không quyết liệt nếu tiếp tục xâm phạm. IRGC nhắc lại các trường hợp máy bay F-15 và máy bay không người lái Mỹ từng bị lực lượng Iran nhắm mục tiêu.

Trước đó, ngày 20/11, quân đội Iran cũng tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và tấn công một tiêm kích F-16 của Mỹ trên Vịnh Ba Tư.

Theo đó, hệ thống phòng không Iran phóng tên lửa về phía máy bay Mỹ. Tên lửa được cho là phát nổ gần chiếc F-16, gây hư hại và buộc phi công phải hủy nhiệm vụ, chuyển hướng đến sân bay gần nhất.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay được dẫn lại cho thấy chiếc F-16 phát tín hiệu khẩn cấp mã 7700 khi ở gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời giảm độ cao đột ngột trước khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Dhafra ở Abu Dhabi.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển một phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu.