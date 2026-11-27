Thủ tướng Lào và Phu nhân đến Hà Nội

TPO - Chiều 27/11, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11), từ ngày 27 - 28/11, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith từ sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10/2026 vừa qua.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Cùng với quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Kim ngạch thương mại song phương có bước phát triển, năm 2025 đạt 3 tỷ USD; 9 tháng năm 2026 đạt hơn 1,88 tỷ USD. Hai nước phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân là một sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Chuyến thăm sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.