Trung Quốc: Cựu lãnh đạo Quảng Tây bị kết án tử hình treo vì nhận hối lộ

TPO - Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình treo đối với cựu Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lam Thiên Lập (Lan Tianli) vì tội nhận hối lộ.

Ông Lan Tianli. (Ảnh: SCIO)

Theo Tân Hoa Xã, từ năm 2008 đến 2025, ông Lam đã lợi dụng các chức vụ trong chính quyền để hỗ trợ nhiều cá nhân và tổ chức trong những vấn đề như hoạt động kinh doanh, đấu thầu dự án và bổ nhiệm quan chức.

Đổi lại, ông đã nhận số tiền hối lộ lên tới 587 triệu nhân dân tệ.

Tòa án nhận định hành vi của ông Lam cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Do đó mức án tử hình là phù hợp.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc một số hành vi nhận hối lộ mới chỉ dừng ở mức ý định hoặc chưa hoàn thành. Sau khi bị bắt giữ, ông Lam đã thành khẩn khai báo, thừa nhận tội lỗi, bày tỏ sự hối hận và nộp lại các khoản thu bất hợp pháp.

Với án tử hình treo, bản án sẽ được chuyển thành tù chung thân nếu ông Lam không phạm thêm tội mới trong thời gian hoãn thi hành án hai năm.

Một khi bản án đã được chuyển thành tù chung thân, ông Lam sẽ không được hưởng thêm bất kỳ sự giảm án hay ân xá nào khác.

Ngoài ra, tòa án cũng tước bỏ vĩnh viễn quyền chính trị của ông Lam và ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Theo thông tin công khai, ông Lam (64 tuổi) là người gốc Quảng Tây. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1980 và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985.

Ông dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Quảng Tây, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau.

Vào tháng 5/2025, ông Lam bị đặt dưới sự xem xét kỷ luật và điều tra giám sát. Đến tháng 12 cùng năm, ông bị khai trừ Đảng và bãi nhiệm mọi chức vụ trong chính quyền.