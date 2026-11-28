Sức hút hơn ba thập kỷ của nữ hoàng phim 18+

TPO - Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đầy cạnh tranh và đào thải, Jeon Do Yeon vẫn duy trì vị thế bằng thực lực diễn xuất, sự táo bạo trong lựa chọn vai diễn và khả năng thích nghi với những thay đổi của thị trường.

Tối 25/11, Jeon Do Yeon được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, với vai Mi Ok trong Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong.

Đây là lần thứ ba cô giành giải thưởng này, sau The Harmonium in My Memory (1999) và Secret Sunshine (2007).

Jeon Do Yeon lần 3 thắng giải ảnh hậu Rồng Xanh.

Trong Possible Love, Jeon Do Yeon vào vai Mi Ok, người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động, sống cùng người chồng thất nghiệp Ho Seok (Sul Kyung Gu). Cuộc sống của họ rẽ hướng khi có điểm giao thoa gia đình nhà sản xuất phim tài liệu Ye Ji (Cho Yeo Jeong) và Sang Woo (Jo In Sung). Mi Ok luôn cố gắng gìn giữ gia đình, xoa dịu tổn thương của chồng nhưng phải kìm nén những mong muốn riêng. Việc cô tìm đến Sang Woo không đơn thuần là rung động ngoài hôn nhân, mà còn phản ánh khát vọng thoát khỏi những giới hạn bủa vây cuộc sống.

Điểm đáng chú ý trong diễn xuất của Jeon Do Yeon là khả năng thể hiện những giằng xé nội tâm mà không đẩy nhân vật vào bi lụy. Nữ diễn viên từng chia sẻ với Yonhap rằng Mi Ok khác Shin Ae trong Secret Sunshine bởi nhân vật không đòi hỏi những cảm xúc mãnh liệt, dữ dội. Thay vào đó, vai diễn cần sự tiết chế, thể hiện chiều sâu tâm lý qua ánh mắt và những phản ứng tinh tế.

Ba thập kỷ khẳng định vị thế diễn viên thực lực

Jeon Do Yeon sinh năm 1973, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô bước chân vào ngành giải trí năm 1990, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, sau đó tham gia phim truyền hình. Năm 1997, cô gây chú ý với bộ phim điện ảnh đầu tay The Contact. Những năm tiếp theo, nữ diễn viên liên tiếp ghi dấu ấn qua A Promise (1998), The Harmonium in My Memory và Happy End (1999).

Nếu The Harmonium in My Memory cho thấy khả năng hóa thân vào nhân vật nữ trẻ giàu cảm xúc, Happy End lại đánh dấu bước chuyển táo bạo của Jeon Do Yeon, khi đảm nhận vai diễn phụ nữ đã có gia đình nhưng bị giằng xé giữa trách nhiệm, ham muốn và những lựa chọn cá nhân. Việc không ngại tiếp cận những nhân vật phức tạp, thậm chí gây tranh cãi, giúp cô sớm thoát khỏi hình ảnh diễn viên chuyên đóng phim tình cảm. Tác phẩm này khởi đầu cho danh xưng "nữ hoàng phim 18+" của Jeon Do Yeon về sau.

Jeon Do Yeon chưa bao giờ ngại thử thách bản thân với những dạng vai khác nhau, kể cả phải đóng cảnh nóng.

Bước ngoặt lớn nhất đến năm 2007 với Secret Sunshine. Trong phim, cô hóa thân thành Shin Ae, người mẹ mất con và trải qua hành trình tinh thần đầy đau đớn. Vai diễn mang về cho Jeon Do Yeon giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 60. Cô trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng này, đưa tên tuổi vươn ra quốc tế.

Sau cột mốc đó, cô tiếp tục lựa chọn những vai diễn đa dạng. Trong The Housemaid (2010), nữ diễn viên vào vai người giúp việc bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với gia đình chủ. Way Back Home (2013) kể câu chuyện người phụ nữ bị bắt giữ oan ở nước ngoài, còn The Shameless (2015) khai thác cuộc đời một phụ nữ có quá khứ nhiều tổn thương. Đến Birthday (2019), cô tiếp tục thể hiện thế mạnh với vai người mẹ mất con trong thảm họa chìm phà Sewol.

Jeon Do Yeon cũng không giới hạn bản thân trong dòng phim tâm lý. Năm 2023, cô tham gia Kill Boksoon, đảm nhận vai sát thủ chuyên nghiệp đồng thời là người mẹ đơn thân, và phim truyền hình Crash Course in Romance. Những lựa chọn này cho thấy khả năng thích nghi với nhiều thể loại, từ điện ảnh nghệ thuật đến các dự án giải trí đại chúng.

Jeon Do Yeon luôn thể hiện xuất sắc những nhân vật có chiều sâu nội tâm.

Điều làm nên dấu ấn Jeon Do Yeon không chỉ là khả năng thể hiện cảm xúc mãnh liệt, mà còn nằm ở cách cô đưa nhân vật vào đời sống. Những phản ứng tưởng chừng nhỏ nhặt cũng được nữ diễn viên khai thác để bộc lộ chiều sâu tâm lý.

Năm 2023, nhà phê bình của MoneyToday nhận xét Jeon Do Yeon có xu hướng đưa nhân vật vào bên trong mình thay vì chỉ tạo ra những biến hóa bề ngoài. Cô thường đảm nhận những phụ nữ nhiều mâu thuẫn, có thể ích kỷ, yếu đuối và đưa ra những lựa chọn khó chấp nhận. Thay vì tìm cách biện minh cho nhân vật, nữ diễn viên tập trung lý giải động lực phía sau hành động của họ.

Trong cuộc phỏng vấn với Korea JoongAng Daily ngày 9/11, người đẹp thừa nhận từng khắt khe với bản thân, luôn hướng đến sự hoàn hảo dù hiểu rằng diễn xuất không có một đáp án duy nhất. Khi tái hợp đạo diễn Lee Chang Dong sau 19 năm, cô lựa chọn tiếp nhận hoàn cảnh nhân vật và diễn xuất tự nhiên thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ.

Không ngừng đổi mới và thích nghi

Trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, nơi diễn viên phải liên tục đối diện với cạnh tranh về ngoại hình, độ tuổi và sức hút thương mại, việc duy trì vị thế hơn ba thập kỷ là điều không dễ dàng. Jeon Do Yeon xây dựng uy tín chủ yếu bằng năng lực diễn xuất và sự lựa chọn kịch bản, thay vì phụ thuộc vào hình tượng ngôi sao.

Jeon Do Yeon dùng thực lực để trụ vững trong ngành giải trí Hàn Quốc đầy cạnh tranh.

Trong cuộc phỏng vấn với Maeil Business Newspaper, ảnh hậu 53 tuổi cho biết không quá bận tâm đến khả năng được đề cử hay chiến thắng Oscar với Possible Love. Cô nhấn mạnh: “Dù có được đề cử Oscar hay chiến thắng, tôi cũng không bận tâm. Tôi nghĩ mình đã nhận được gần như tất cả những gì một diễn viên có thể đạt được”.

Phát biểu cho thấy sự tự tin của một nghệ sĩ đã có vị trí riêng, không còn cần danh hiệu để chứng minh giá trị. Điều cô quan tâm hơn là tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới trong nghề nghiệp.

Khả năng thích nghi cũng là yếu tố giúp Jeon Do Yeon duy trì sức hút. Việc tham gia Kill Boksoon giúp cô tiếp cận khán giả quốc tế của Netflix, trong khi Crash Course in Romance chứng minh sức hấp dẫn trên màn ảnh nhỏ. Ở tuổi ngoài 50, cô không né tránh những nhân vật có tuổi đời và hoàn cảnh khác biệt với hình tượng nữ chính trẻ trung thường thấy, mà xem tuổi tác như một phần tự nhiên trong quá trình hóa thân.

Bên cạnh điện ảnh, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng hoạt động sang sân khấu với vở kịch The Cherry Orchard. Những lựa chọn này cho thấy cô vẫn muốn thử sức ở những hình thức biểu đạt khác nhau, thay vì đóng khung sự nghiệp trong một thể loại nhất định.

Jeon Do Yeon vẫn giữ được lửa nhiệt huyết với nghề sau 3 thập kỷ gắn bó.

Ba thập kỷ sau khi bước chân vào điện ảnh, Jeon Do Yeon vẫn duy trì sức hút bằng khả năng làm mới mình mà không đánh mất bản sắc. Giải thưởng Rồng Xanh 2026 vì thế không chỉ ghi nhận vai diễn trong Possible Love, mà còn là sự khẳng định cho một hành trình bền bỉ. Trong ngành công nghiệp giải trí có tốc độ đào thải mạnh, cô vẫn giữ được vị trí nhờ điều căn bản nhất: khả năng khiến khán giả tin rằng người phụ nữ trên màn ảnh thực sự đang sống cuộc đời của nhân vật.