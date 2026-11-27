Thông tin mới từ Hậu Hoàng

TPO - Tối 27/11, Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe sau khi công khai mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết hiện cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn nên phải hạn chế tiếp xúc, không thể đón tiếp những người muốn đến bệnh viện thăm nom.

Tối 27/11, Hậu Hoàng đăng tải bài viết có tiêu đề Nhật ký những ngày trong viện. Kèm theo bài viết là loạt hình ảnh ghi lại những ngày nữ YouTuber nằm viện điều trị, trong đó có khoảnh khắc cô chụp ảnh cùng hai người chị thân thiết là diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Hậu Hoàng mặc trang phục bệnh nhân, trên tay vẫn gắn dây truyền dịch. Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn về sức khỏe, cô vẫn nở nụ cười, tạo dáng chụp ảnh bên hai người chị.

Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đến thăm Hậu Hoàng trong bệnh viện.

Hậu Hoàng cho biết những hình ảnh này được chụp trước khi cô quyết định công khai tình trạng bệnh với khán giả. Thời điểm đó, nữ YouTuber rơi vào trạng thái khủng hoảng, khóc nhiều đến sưng mắt từ sáng đến tối. Đúng lúc tinh thần suy sụp nhất, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện để ở bên, động viên cô.

Theo chia sẻ của Hậu Hoàng, một người vội bay từ TPHCM ra Hà Nội, người còn lại vừa có lịch biểu diễn tại Quảng Trị đã nhanh chóng đến bệnh viện thăm cô. Sự xuất hiện của hai người chị khiến Hậu Hoàng vừa bất ngờ vừa xúc động.

Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến thẳng thắn nhắc Hậu Hoàng không được nghĩ đến chuyện buông xuôi, đồng thời giúp cô hình dung những khó khăn có thể phải đối mặt nếu không kiên trì điều trị. Hai người cũng nhắc cô nghĩ đến gia đình, những người thân yêu đang lo lắng và đồng hành cùng mình.

Trước khi ra về, họ còn dặn Hậu Hoàng hiểu rằng bản thân chỉ có một lựa chọn là kiên trì điều trị. Dù quá trình vào thuốc có thể đau đớn, đó cũng là dấu hiệu cho thấy cô đang từng bước chiến đấu với bệnh tật.

Hậu Hoàng hài hước gọi cách động viên này là sự tiêu cực trong tích cực. Nữ YouTuber cho biết những lời nói thẳng thắn của hai người chị giúp cô có thêm động lực, thay đổi cách nhìn nhận về hành trình điều trị phía trước.

Hậu Hoàng gửi lời cảm ơn Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến vì luôn yêu thương, quan tâm mình. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn với đồng nghiệp, khán giả đã liên tục nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho cô trong những ngày khó khăn.

Hậu Hoàng, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến có mối quan hệ thân thiết.

Đáng chú ý, Hậu Hoàng cho biết hiện cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn nên phải hạn chế tiếp xúc, không thể đón tiếp những người muốn đến bệnh viện thăm nom. Nữ YouTuber mong mọi người thông cảm, đồng thời khẳng định luôn trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Trước đó, sáng 27/11, Hậu Hoàng cũng cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân, cho biết cô đã đọc hết những bình luận, tin nhắn động viên nhưng chưa thể trả lời từng người do phải tiêm và truyền thuốc liên tục, tay đau và không có nhiều thời gian sử dụng điện thoại.

Hậu Hoàng sinh năm 1995, tên thật là Hoàng Thúy Hậu, nổi tiếng trên mạng xã hội với những video nhạc chế hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem. Cô từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2020, nơi xây dựng mối quan hệ thân thiết với Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến. Sau chương trình, cả ba vẫn duy trì tình bạn, thường xuyên đồng hành, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Đặc biệt, Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến tiếp tục có cơ hội gắn bó khi cùng tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Những trải nghiệm chung trong các chương trình truyền hình giúp tình cảm giữa các nghệ sĩ thêm khăng khít. Việc hai người chị nhanh chóng có mặt tại bệnh viện khi Hậu Hoàng gặp biến cố sức khỏe cho thấy sự gắn bó vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến khán giả lo lắng khi công khai thông tin mắc ung thư máu. Chia sẻ về biến cố sức khỏe, cô thừa nhận từng suy sụp, khóc nhiều và chưa biết cách đối diện với căn bệnh. Sau thông tin này, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời động viên, mong nữ YouTuber giữ vững tinh thần, kiên trì điều trị để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.