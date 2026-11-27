Bắt Nguyễn Anh Đức chuyên dạy khởi nghiệp online về hành vi trốn thuế 1,2 tỷ

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (SN 1993) - Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life về tội “Trốn thuế”. Anh Đức là người thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa do Đức tổ chức giảng dạy để quảng bá, thu hút lượng lớn người quan tâm theo dõi.

Tối 27/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Đức (SN 1993, quê Phú Thọ), còn gọi là Master Anh Đức – Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Pal Academy (từ tháng 3/2023-7/2025) và Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life (từ tháng 8/2025 đến nay).

Anh Đức thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa do Đức tổ chức giảng dạy để quảng bá. Những clip này thu hút lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế hơn 7,6 tỷ đồng.

Tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Kết quả giám định thể hiện, Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan CS ĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.