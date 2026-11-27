Giả danh kiểm sát viên, dùng AI dựng kịch bản để lừa đảo

TPO - Một phụ nữ ở Đà Nẵng sử dụng AI dựng hội thoại giả, đóng vai cán bộ Viện kiểm sát, Công an để đe dọa, lừa một người đàn ông chuyển 125 triệu đồng.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân (1997; trú phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; hiện ở tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó một ngày, Cơ quan CSĐT tiếp nhận trình báo của anh H.V.D.H. về việc bị đối tượng giả danh Kiểm sát viên Viện KSND thành phố, đe dọa liên quan đến một vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Kim Ngân tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 9/2026, một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Vạn Phúc”, tự xưng tên Cư, là kiểm sát viên, thông báo anh H. bị vợ cũ tố cáo có hành vi phạm tội và yêu cầu chuyển tiền để dàn xếp vụ việc. Đối tượng hướng dẫn anh H. giao tiền hoặc chuyển khoản cho một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo “Felix”.

Tin lời, từ ngày 16/9 đến 11/11/2026, anh H. đã 5 lần giao tiền mặt và 2 lần chuyển khoản, tổng cộng 125 triệu đồng. Ngày 26/11, khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền, nghi ngờ bị lừa, anh H. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Qua xác minh, Công an xác định người trực tiếp nhận tiền là Phạm Thị Kim Ngân. Khoảng 13h30 ngày 26/11, lực lượng chức năng mời Ngân về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Ngân khai nhận là người tạo lập, quản lý và sử dụng cả hai tài khoản Zalo “Vạn Phúc” và “Felix”. Đối tượng tự dựng các đoạn hội thoại, phân vai giả danh cán bộ Viện kiểm sát, Công an để tạo lòng tin, đe dọa bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, Ngân còn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tạo các đoạn hội thoại giả nhằm phục vụ hành vi lừa đảo.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân tại phường Cẩm Lệ, Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến bị hại, máy tính đang đăng nhập tài khoản Zalo “Vạn Phúc” cùng một số tài sản được xác định mua từ tiền chiếm đoạt.