Sự kiện mở đầu Năm APEC 2027 diễn ra ở Gia Lai

TPO - Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12 tại tỉnh Gia Lai, với các hoạt động chính tại phường Quy Nhơn, do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Chiều 27/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh” và Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai cho biết: Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Quang cảnh buổi họp báo.

Hội nghị là dịp để các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trao đổi, thảo luận về những định hướng, ưu tiên hợp tác, tạo tiền đề cho việc triển khai chương trình nghị sự và các hoạt động của Năm APEC 2027.

Theo đó, hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12, với các hoạt động chính tại phường Quy Nhơn, do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Các hoạt động chính diễn ra gồm hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027; phiên họp hẹp ISOM với sự tham dự của Chủ tịch SOM APEC 2027, các Trưởng SOM của các nền kinh tế thành viên và đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế; phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM.

Buổi chiều 9/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Hội nghị ISOM, do Chủ tịch SOM APEC 2027 chủ trì.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (đứng) phát biểu tại buổi họp báo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai tổ chức Hội nghị ISOM là niềm vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, kinh tế và con người Gia Lai đến bạn bè, đối tác quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện, tỉnh đã chủ động triển khai các phần việc với tinh thần chu đáo, kỹ lưỡng, từ công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đến công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh, trật tự và y tế,…

Gắn với Hội nghị ISOM APEC 2027, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư nhằm phát huy hiệu quả của sự kiện đối ngoại quốc tế quan trọng này.

Những dấu ấn vượt kỳ vọng

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để tỉnh tái định vị hình ảnh, quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư và xây dựng thương hiệu du lịch trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển Đông.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phát biểu thông tin kết quả.

Tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 140 hoạt động thuộc 15 chuỗi sự kiện quy mô, vượt xa kế hoạch 109 hoạt động ban đầu. Các sự kiện trải rộng trên nhiều địa bàn, thu hút sự tham gia của các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, người dân và du khách.

Đáng chú ý, lượng khách và doanh thu du lịch tăng trưởng tích cực, vượt kế hoạch năm. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026 tỉnh Gia Lai đón 13,505 triệu lượt khách, tăng 25%; tổng thu du lịch đạt 29.210 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh Gia Lai ước cả năm 2026 đón 16 triệu lượt khách, tăng 29%, đạt 106,7% kế hoạch; tổng thu du lịch đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 24,5%.

Theo đó, chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ đầu tháng 12 tại khu vực phường Quy Nhơn, dự kiến đón khoảng 2.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia (dự kiến sáng 6/12), diễn ra tại phường Quy Nhơn để đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc.