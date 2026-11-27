AI có thể quyết định thay bác sĩ?

TPO - AI đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động y tế, từ đọc hình ảnh chẩn đoán, phân tích xét nghiệm đến gợi ý phác đồ điều trị. Tuy nhiên, AI có phải là quyết định cuối cùng thay cho nhân viên y tế?

Ngày 27/11, tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật thường niên lần thứ 24 năm 2026 do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức, BS CKII Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thay đổi hoạt động khám, chữa bệnh.

BS CKII Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Cụ thể, AI có khả năng xử lý đồng thời nhiều loại thông tin như hình ảnh CT, kết quả xét nghiệm, triệu chứng, hồ sơ bệnh án và dữ liệu theo dõi sức khỏe. Khi các nguồn dữ liệu được tích hợp, hệ thống có thể hỗ trợ nhận diện nguy cơ, đưa ra những gợi ý phục vụ quá trình chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, AI còn giúp giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính cho nhân viên y tế như tự động tóm tắt bệnh án, hỗ trợ lập hồ sơ ra viện, giải thích thông tin y khoa cho người bệnh hoặc gợi ý những câu hỏi cần khai thác thêm trong quá trình thăm khám.

Dù mang lại nhiều tiềm năng, việc ứng dụng AI trong y tế cũng đặt ra không ít thách thức. Theo BS.Chiến, một trong những nguy cơ đáng lưu ý là tình trạng quá tin tưởng vào công nghệ. Những câu trả lời được AI trình bày mạch lạc, có vẻ thuyết phục đôi khi khiến người sử dụng dễ dàng chấp nhận mà không kiểm tra, đối chiếu lại thông tin.

Ở chiều ngược lại, nếu quá lo ngại những sai sót có thể xảy ra, nhân viên y tế cũng có thể bỏ lỡ những giá trị hỗ trợ mà công nghệ mang lại. Vì vậy, vấn đề không phải là tuyệt đối tin tưởng hay từ chối AI, mà là biết cách sử dụng và kiểm soát công cụ này.

BS.Chiến cho rằng, AI có thể cung cấp tín hiệu, tóm tắt thông tin, cảnh báo nguy cơ và đưa ra những gợi ý, nhưng bản thân công nghệ không có trách nhiệm đạo đức độc lập. Quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về bác sĩ và nhân viên y tế có thẩm quyền, sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin với tình trạng thực tế của người bệnh.

Mặc dù AI đã được ứng dụng nhiều vào y tế nhưng không thể quyết định thay bác sĩ

Thay vì chỉ đặt câu hỏi đơn giản cho AI như “Bệnh nhân này mắc bệnh gì?”, bác sĩ cần khai thác công nghệ theo hướng phản biện. Chẳng hạn, có thể yêu cầu hệ thống đưa ra những giả thiết cần cân nhắc, những dữ kiện có khả năng làm thay đổi nhận định chẩn đoán, các chống chỉ định cần kiểm tra hoặc những điểm còn thiếu trong kế hoạch điều trị.

Một thách thức khác là kết quả hoạt động của AI trong môi trường thử nghiệm chưa chắc đã được duy trì khi triển khai tại bệnh viện. Sự khác biệt về dữ liệu, quy trình chuyên môn và đặc điểm người bệnh ở từng cơ sở y tế có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống.

Do đó, theo BS.Chiến, trước khi đưa AI vào sử dụng chính thức, các bệnh viện cần tiến hành kiểm định tại chỗ, chạy thử trên dữ liệu thực tế nhưng chưa để hệ thống tác động đến quyết định điều trị. Sau quá trình đánh giá hiệu quả, mức độ phù hợp và những rủi ro có thể phát sinh, cơ sở y tế mới xem xét triển khai trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI phải đi kèm các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn dữ liệu, kiểm soát sai lệch và giám sát xuyên suốt quá trình vận hành. Đặc biệt, AI không thể trở thành giải pháp để che lấp tình trạng thiếu nhân lực y tế hoặc là lý do cắt giảm những hoạt động chăm sóc trực tiếp dành cho người bệnh.

Để AI thực sự phát huy giá trị trong hệ thống y tế Việt Nam, BS.Chiến cho rằng cần chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ, xây dựng nguồn dữ liệu y tế có chất lượng, phát triển khả năng xử lý tiếng Việt và tăng cường hợp tác giữa bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp với cơ quan quản lý.