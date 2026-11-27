DKT International, Golden Choice và Dược Nam Hà hợp tác trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Khởi đầu cho chuẩn mực mới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, đại diện lãnh đạo cấp cao của DKT International, Golden Choice và Dược Nam Hà đã cùng tham dự lễ ký kết hợp tác. Sự kiện xác lập mối quan hệ hợp tác giữa ba đơn vị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam.

Đại diện DKT International (ngoài cùng bên phải), Golden Choice và Dược Nam Hà tại lễ ký kết hợp tác chiến lược (Ảnh: DKT International).

Trên cơ sở thống nhất mục tiêu và định hướng triển khai, ba đơn vị sẽ xây dựng hệ thống cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đáng tin cậy và chi phí phù hợp.

Thỏa thuận hướng đến sự phối hợp lâu dài giữa các bên, dựa trên thế mạnh và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực. DKT International đóng góp danh mục sản phẩm và kinh nghiệm hoạt động quốc tế trên 100 quốc gia trên thế giới; Golden Choice đảm nhiệm vai trò kết nối, tổ chức vận hành chuỗi cung ứng; trong khi Dược Nam Hà phát huy lợi thế về hạ tầng và mạng lưới phân phối tại khu vực miền Bắc và miền Trung, đưa các nhãn hiệu như newChoice, bao cao su OK và Fiesta đến gần hơn với người tiêu dùng.

Liên minh “kiềng ba chân”: Kết hợp kinh nghiệm quốc tế và năng lực phân phối trong nước

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa DKT International, Golden Choice và Dược Nam Hà, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam (Ảnh: DKT International).

Với hơn 30 năm hoạt động trên toàn cầu và hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993, DKT International là tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức theo đuổi tầm nhìn về một thế giới nơi mọi người có quyền tự do tận hưởng đời sống tình dục lành mạnh, đồng thời tập trung đưa các giải pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình an toàn đến gần hơn với cộng đồng.

Trong hợp tác lần này, DKT International đảm nhận vai trò phát triển danh mục giải pháp chuẩn chất lượng quốc tế, mang lại những lựa chọn an toàn, đáng tin cậy và phù hợp về chi phí cho người sử dụng, nhất là phụ nữ và trẻ em gái.

Golden Choice (Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng) kết nối giữa nguồn cung sản phẩm và hệ thống phân phối. Với sự am hiểu thị trường cùng kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phụ trách tổ chức vận hành, điều phối hàng hóa nhằm đảm bảo quá trình phân phối diễn ra ổn định, hiệu quả.

Với 66 năm hoạt động trong ngành dược phẩm Việt Nam, Dược Nam Hà sở hữu 2 nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng logistics đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Dược Nam Hà còn sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp tại 34 tỉnh, thành phố, kết nối hơn 20.000 nhà thuốc và hơn 3.000 cơ sở y tế trên cả nước. Với lợi thế về năng lực tổ chức phân phối, Dược Nam Hà là một mắt xích quan trọng đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp cận người tiêu dùng.

Chung tầm nhìn, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện

Thông qua thỏa thuận hợp tác, ba đơn vị cùng hướng đến mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu rào cản về địa lý và chi phí đối với người dân.

Việc kết hợp các nhãn hiệu từ DKT International, năng lực vận hành của Golden Choice và hệ thống phân phối của Dược Nam Hà được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình và tránh thai an toàn tiếp cận rộng rãi hơn, không chỉ tại các đô thị lớn mà còn ở các khu vực tuyến cơ sở.

Các đại diện tại lễ ký kết chụp hình lưu niệm (Ảnh: DKT International).

Bà Nguyễn Phương Thanh - Giám đốc Kinh doanh khu vực (Regional Business Director) chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng Dược Nam Hà sẽ là đối tác chiến lược quan trọng trong chặng đường tiếp theo của DKT International tại Việt Nam. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến tăng trưởng bền vững và giúp nhiều người hơn chủ động trong các quyết định chăm sóc sức khỏe sinh sản”.

Ông Hà Linh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa ba đơn vị, khi mỗi bên đều có những thế mạnh và kinh nghiệm riêng để cùng bổ trợ, phát huy hiệu quả. Dược Nam Hà kỳ vọng sẽ cùng DKT International và Golden Choice xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam”.

Lễ ký kết là cơ sở để ba đơn vị triển khai hợp tác trong thời gian tới, thể hiện cam kết chung trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống.

Tìm hiểu về các nhãn hiệu DKT International ở Mekong tại đây.