Bệnh viện Mắt Hy An mang công nghệ phẫu thuật Phaco không dao về Đồng Nai

Phẫu thuật Phaco không dao (Femto Cataract) là kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể tiên tiến, ứng dụng công nghệ Laser Femtosecond hỗ trợ bác sĩ thực hiện một số thao tác phẫu thuật đục thủy tinh thể với độ chính xác cao. Từ năm 2025, Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An đã đưa công nghệ này vào ứng dụng tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa (Đồng Nai) ngay từ khi bệnh viện đi vào hoạt động, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ nhãn khoa hiện đại giữa Thành phố Đồng Nai so với Thành phố Hồ Chí Minh.

Công nghệ phẫu thuật Phaco không dao được Hệ thống Bệnh Viện Mắt Hy An triển khai tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa.

Phaco không dao - Bước tiến trong điều trị đục thủy tinh thể tại Đồng Nai

Phẫu thuật Phaco từ lâu đã được ứng dụng rộng rãi trong điều trị đục thủy tinh thể (cườm khô), đặc biệt ở người cao tuổi. Phương pháp này khi kết hợp với công nghệ Laser Femtosecond đã đánh dấu một bước tiến mới, mang đến phương pháp phẫu thuật Phaco không dao (Femto Cataract) tiên tiến hơn trong quy trình điều trị đục thủy tinh thể.

Từ năm 2025, Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An đã đưa công nghệ này vào ứng dụng tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa (1403 Nguyễn Ái Quốc, KP. 11, P. Tam Hiệp, TP. Đồng Nai). Theo đó, bệnh viện đã chủ trương đầu tư Công nghệ Laser Femtosecond trên hệ thống máy phẫu thuật Femto LDV Z8 hiện đại, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác phẫu thuật đục thủy tinh thể với độ chính xác cao, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mang đến cho người dân địa phương cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại ngay tại địa phương.

Phẫu thuật Phaco không dao ứng dụng công nghệ Laser Femtosecond trên hệ thống Femto LDV Z8

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An chia sẻ: “Việc đầu tư công nghệ Phaco không dao ngay từ giai đoạn đầu hoạt động là một phần trong chiến lược phát triển nhãn khoa kỹ thuật cao của Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An. Chúng tôi mong muốn người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận có thể tiếp cận những công nghệ điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển lên tới Tp. Hồ Chí Minh như trước đây.”

Từng bước phát triển năng lực điều trị nhãn khoa

Tính đến năm 2026, Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An hiện có ba cơ sở thành viên tại Đồng Tháp, Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp là đơn vị đầu tiên đi vào hoạt động từ tháng 5/2023, đến nay ghi nhận hơn 16.000 ca phẫu thuật Phaco thành công. Kết quả này được xem là một trong những nền tảng để cơ sở tại Đồng Nai (Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa) đi vào hoạt động và cải tiến ứng dụng công nghệ Phaco không dao trong điều trị đục thủy tinh thể.

Theo đại diện Bệnh viện, các ca phẫu thuật Phaco không dao bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực từ người bệnh. Công nghệ này giúp quá trình phẫu thuật diễn ra nhẹ nhàng, hỗ trợ người bệnh phục hồi thị lực nhanh, qua đó cho thấy ý nghĩa của việc đưa các kỹ thuật nhãn khoa hiện đại đến gần hơn với người dân Đồng Nai.

Hiện tại, Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An đang triển khai song song cả hai phương pháp Phaco truyền thống và Phaco không dao, mang đến nhiều lựa chọn điều trị phù hợp với tình trạng mắt và nhu cầu của từng người bệnh. Việc đa dạng hóa kỹ thuật điều trị được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực điều trị đục thủy tinh thể tại Đồng Nai và các khu vực lân cận.

Người bệnh sẽ được khám và đánh giá tình trạng mắt trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp

Đầu tư công nghệ song hành cùng phát triển chất lượng chuyên môn

Trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, công nghệ hiện đại giúp bác sĩ thực hiện các thao tác chính xác hơn. Tuy nhiên, kết quả điều trị còn phụ thuộc vào tình trạng mắt, tay nghề bác sĩ, loại thủy tinh thể nhân tạo và quá trình chăm sóc sau mổ. Do đó, bên cạnh đầu tư thiết bị, Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An còn chú trọng nâng cao chuyên môn và hoàn thiện quy trình chăm sóc người bệnh.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An chú trọng phát triển chất lượng chuyên môn, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại

Việc triển khai công nghệ Phaco không dao tại Đồng Nai đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đầu tư, phát triển kỹ thuật nhãn khoa công nghệ cao của Hệ thống Bệnh viện Mắt Hy An. Hệ thống sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ phù hợp tại từng cơ sở và thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các bệnh viện, hướng đến nâng cao chất lượng khám và điều trị mắt.

HỆ THỐNG BỆNH VIỆN MẮT HY AN

Sáng mắt - Sáng trọn niềm tin

Website: https://mathyan.vn/

Tổng đài: 1900 3349