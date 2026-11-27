Chương trình Sơ cứu Sức khỏe Tinh thần cho Thanh thiếu niên sẽ trang bị cho giáo viên kỹ năng nhận diện dấu hiệu đáng lo, lắng nghe và kết nối học sinh với những hỗ trợ phù hợp.
Sơ cứu sức khỏe tinh thần: nhận biết và hỗ trợ ban đầu
Hãy hình dung trường hợp một học sinh lớp 8: Ở nhà, mẹ thấy con ăn tối xong là vào phòng đóng cửa, cuối tuần không còn rủ bạn đi đá bóng. Mẹ nghĩ “có lẽ con đang tuổi dậy thì”. Ở trường, cô chủ nhiệm thấy con hai tuần liền quên nộp bài, ít tham gia các hoạt động của lớp. Cô nghĩ “có lẽ con đang chểnh mảng việc học”.
Cả hai người lớn đều nhận thấy sự thay đổi, nhưng mỗi người chỉ có một mảnh ghép, và chưa ai ghép chúng lại. Trong khi đó, cậu bé có thể đã mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng.
Điều tra Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia (V-NAMHS), do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Queensland (Australia) và Đại học Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện trên gần 6.000 gia đình (năm 2022), ghi nhận 21,7% trẻ 10–17 tuổi gặp vấn đề sức khỏe tâm thần trong vòng một năm.
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn tâm thần là 3,3%. Hai con số phản ánh những mức độ khó khăn khác nhau. Không phải mọi biểu hiện tâm lý đáng lo đều đồng nghĩa với một rối loạn tâm thần, nhưng cũng không nên vì thế mà xem nhẹ nhu cầu được hỗ trợ của trẻ.
Đáng chú ý, khảo sát ghi nhận chỉ 5,1% cha mẹ nhận thấy con cần được giúp đỡ về cảm xúc hoặc hành vi; chỉ 8,4% trẻ có vấn đề từng được tư vấn hoặc hỗ trợ. Những số liệu này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa khó khăn mà trẻ trải qua với sự nhận biết và hỗ trợ mà các em nhận được từ người lớn.
Nhận diện sớm và hỗ trợ đúng cách đòi hỏi những kỹ năng có thể học và thực hành, ngay cả với người không có chuyên môn y tế. Đây cũng là nền tảng của Sơ cứu Sức khỏe Tinh thần (Mental Health First Aid – MHFA). Chương trình do hai nhà nghiên cứu người Australia là Betty Kitchener và Tony Jorm khởi xướng năm 2000, bắt nguồn từ câu hỏi: có sơ cứu với chấn thương thể chất, tại sao không có một cách tiếp cận tương tự với sức khỏe tinh thần?
Theo Báo cáo Tác động Toàn cầu 2025 của MHFA International, khoảng 8,9 triệu người tại 52 quốc gia đã được đào tạo. Báo cáo của OECD năm 2025 ghi nhận chương trình góp phần nâng cao hiểu biết, sự tự tin của người được đào tạo khi hỗ trợ người khác và giảm định kiến về sức khỏe tâm thần.
Phiên bản Youth MHFA dành cho người lớn làm việc với thanh thiếu niên 12–18 tuổi. Trong khóa học 14 giờ, giáo viên thực hành nhận diện dấu hiệu, cách bắt đầu cuộc trò chuyện, lắng nghe không phán xét và kết nối học sinh với người có chuyên môn khi cần.
Từ đào tạo giáo viên đến xây dựng mạng lưới hỗ trợ
Theo Vinschool, hệ thống đã mua bản quyền triển khai Youth MHFA từ Mental Health First Aid International và là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình này. Trong năm học 2026–2027, Vinschool đặt mục tiêu đào tạo toàn bộ giáo viên Trung học, trước khi mở rộng sang các cấp học khác.
Tuy nhiên, đào tạo kỹ năng chỉ là một phần của giải pháp. Giáo viên cần biết chuyển tiếp học sinh đến đâu và phối hợp với ai. Vì vậy, chương trình được kết nối với hệ thống chăm sóc học sinh hiện có. Mỗi cơ sở có chuyên viên tâm lý học đường và người phụ trách bảo vệ trẻ em. Ở cấp hệ thống, Phòng Tâm lý học đường hỗ trợ chuyên môn và phối hợp xử lý những trường hợp phức tạp.
Khi nhận thấy dấu hiệu đáng lo, giáo viên có thể chủ động trò chuyện với học sinh bằng những kỹ năng đã học, sau đó chuyển thông tin cho chuyên viên tâm lý học đường tại cơ sở. Chuyên viên đánh giá nhu cầu trợ giúp, trao đổi với gia đình và phối hợp với giáo viên để có phương án phù hợp tại lớp. Với trường hợp có nguy cơ mất an toàn, nhà trường kích hoạt quy trình bảo vệ trẻ em và huy động bộ phận chuyên môn cấp hệ thống cùng tham gia.
Sau khóa học 14 giờ, giáo viên hoàn thành bài đánh giá để được MHFA International công nhận là Người sơ cứu sức khỏe tinh thần (MHFAider). Chứng nhận có thời hạn ba năm và có thể được gia hạn thông qua khóa ôn tập 4 giờ. Đây cũng là cách duy trì kỹ năng sau đào tạo, thay vì coi một khóa học là đủ.
“Một hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần hiệu quả không thể chỉ được đánh giá bằng khả năng xử lý những trường hợp nghiêm trọng”, ông Khúc Năng Toàn, Giám đốc Chương trình Tâm lý học đường, Hệ thống Giáo dục Vinschool, chia sẻ. Điều quan trọng là những người tiếp xúc với học sinh mỗi ngày có đủ năng lực nhận diện, lắng nghe và hành động phù hợp ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.
Cha mẹ có thể chú ý tới những thay đổi kéo dài trong sinh hoạt (giấc ngủ, bữa ăn), các mối quan hệ hoặc hứng thú của con với những hoạt động từng yêu thích. Thay vì hỏi “Sao dạo này con lười thế?”, hãy thử: “Mẹ thấy dạo này con hay mệt, có chuyện gì khiến con bận lòng sao?” và dành thời gian lắng nghe. Gia đình cũng có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyên viên tâm lý học đường. Trong tình huống nguy hiểm tức thời, gọi cấp cứu 115 hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (miễn phí, 24/7).
Trở lại câu chuyện cậu bé lớp 8: chỉ một cuộc gọi của cô chủ nhiệm hỏi “Dạo này em thấy con hơi khác, ở nhà chị có nhận thấy điều gì không?” cũng có thể giúp kết nối hai mảnh ghép. Khi một đứa trẻ gặp khó khăn, điều quan trọng không chỉ là có người quan tâm, mà còn là người ấy biết lắng nghe và tìm đúng sự hỗ trợ mà trẻ đang cần.
Sơ cứu sức khỏe tinh thần học sinh – Những điều phụ huynh thường băn khoăn
Trọng tâm của chương trình Youth Mental Health First Aid (MHFA) là giúp người lớn nhận diện các dấu hiệu khó khăn về sức khỏe tinh thần ở thanh thiếu niên, biết cách lắng nghe, hỗ trợ ban đầu và kết nối với nguồn trợ giúp phù hợp. Từ cách tiếp cận này, một số băn khoăn thường gặp của phụ huynh có thể được giải thích như sau:
“Con tôi vẫn học tốt, chắc là ổn?”
Không hẳn. Một học sinh vẫn đi học đều, vẫn hoàn thành bài tập nhưng có thể đang lo lắng đến mất ngủ, đau bụng trước giờ kiểm tra hoặc ngại tiếp xúc với bạn bè. Điều đáng chú ý không chỉ là kết quả học tập, mà còn là sự thay đổi so với chính em trước đây, nhất là khi những thay đổi kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt.
“Hỏi con về chuyện tự làm hại bản thân, liệu có khiến con nghĩ tới điều đó?”
Một tổng quan nghiên cứu trên Psychological Medicine (2014) không tìm thấy bằng chứng cho thấy việc hỏi về ý nghĩ tự tử làm gia tăng ý nghĩ đó. Khi có dấu hiệu lo ngại về an toàn của học sinh, giáo viên cần hỏi một cách rõ ràng, bình tĩnh và thực hiện quy trình hỗ trợ phù hợp.
“Thầy cô có ‘chẩn đoán’ con tôi không?”
Không. Giáo viên có nhiệm vụ nhận diện dấu hiệu, lắng nghe, hỗ trợ ban đầu và chuyển tiếp. Chuyên viên tâm lý học đường đánh giá nhu cầu hỗ trợ trong phạm vi chuyên môn; việc chẩn đoán và điều trị rối loạn tâm thần thuộc trách nhiệm của nhân sự y tế có thẩm quyền.
“Nhà trường gọi điện, nghĩa là con tôi có vấn đề?”
Chưa hẳn. Cuộc trao đổi trước hết giúp gia đình và nhà trường đối chiếu những điều mỗi bên nhận thấy, giống như câu chuyện cậu bé lớp 8 ở đầu bài viết. Một cuộc gọi không đồng nghĩa với kết luận rằng học sinh có rối loạn tâm thần.
“Chuyện của con có bị nhiều người biết không?”
Nhà trường có trách nhiệm bảo vệ thông tin riêng tư của học sinh và chỉ chia sẻ trong phạm vi cần thiết để hỗ trợ, theo quy trình bảo mật và bảo vệ trẻ em. Khi có nguy cơ đe dọa an toàn của học sinh hoặc người khác, thông tin có thể cần được chuyển tới những người có trách nhiệm để can thiệp kịp thời.