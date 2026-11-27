Dược phẩm E&S Việt Nam chú trọng chất lượng và cơ sở khoa học

Chất lượng và cơ sở khoa học là nền tảng tạo nên giá trị sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. Đây cũng là những yếu tố Dược phẩm E&S Việt Nam chú trọng khi phát triển các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Chất lượng sản phẩm - Nền tảng trong định hướng phát triển

Dược phẩm E&S Việt Nam xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển sản phẩm, với trọng tâm là hiệu quả sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu và cơ sở khoa học trong xây dựng công thức. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp hướng đến các giải pháp dinh dưỡng và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe có công dụng rõ ràng, phù hợp với nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm đối tượng.

E&S Việt Nam ưu tiên lựa chọn nguồn nguyên liệu xuất xứ rõ ràng, mang đến sự an tâm cho người sử dụng

Để đảm bảo chất lượng ngay từ đầu, E&S Việt Nam ưu tiên lựa chọn các sản phẩm sử dụng nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tính ổn định, độ tin cậy của thành phẩm và tạo sự an tâm cho người sử dụng.

Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt chuẩn GMP

Cùng với đó, doanh nghiệp đề cao cơ sở khoa học trong xây dựng công thức. Các thành phần và hàm lượng dưỡng chất được lựa chọn, phối hợp theo tỷ lệ phù hợp nhằm phát huy vai trò của từng hoạt chất, hướng đến hiệu quả sử dụng và tính an toàn.

Từ cơ sở khoa học đến các giải pháp chăm sóc chuyên biệt

Nhu cầu bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe có sự khác biệt giữa nam giới, phụ nữ chuẩn bị mang thai và phụ nữ trong giai đoạn mang thai, sau sinh. Từ những đặc điểm riêng biệt đó, E&S Việt Nam phát triển các giải pháp với thành phần và công thức được lựa chọn phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Đối với nam giới trong giai đoạn chuẩn bị sinh con, Thực phẩm hỗ trợ BVSK Wellmen Conception là một trong những giải pháp dinh dưỡng tiêu biểu với công thức kết hợp 19 dưỡng chất, nổi bật như L-Arginine HCl (500 mg), L-Carnitine fumarate (129 mg), Lycopene 10% (50 mg) và Coenzyme Q10 (10 mg). Sự phối hợp các thành phần hướng đến việc hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới. Đặc biệt, sản phẩm sử dụng một số nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu và được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice - Thực hành sản xuất tốt), với các yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện sản xuất, vệ sinh và kiểm soát chất lượng.

Ở nhóm giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ giới, Thực phẩm hỗ trợ BVSK WellOva Max nổi bật với công thức kết hợp 21 thành phần dưỡng chất, trong đó có Myo-Inositol (500 mg) và D-Chiro Inositol (12,5 mg) được phối hợp theo tỷ lệ 40:1. Tỷ lệ phối hợp này được nghiên cứu trong lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe sinh sản nữ giới, đặc biệt liên quan đến hỗ trợ chức năng buồng trứng ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Cùng với L-Arginine, Coenzyme Q10 và các vitamin, khoáng chất, công thức hướng đến việc hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong giai đoạn chuẩn bị mang thai.

Thực phẩm hỗ trợ BVSK Wellmen Conception và TPBVSK WellOva Max - Bộ đôi hỗ trợ sức khoẻ sinh sản nam - nữ

Ở nhóm chăm sóc mẹ và bé, E&S Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu ở từng giai đoạn. Tiêu biểu là Thực phẩm hỗ trợ BVSK Ngũ cốc Milky với sự kết hợp của các loại hạt như óc chó, hạt bí, hạt điều và đậu nành, góp phần hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ đang cho con bú. TPBVSK Trà Lame với thành phần bồ công anh và lá sung dạng cao khô hỗ trợ tiết sữa cho mẹ sau sinh. Gạc rơ lưỡi Emtis sử dụng chất liệu cotton mềm, kết hợp các thành phần hỗ trợ vệ sinh khoang miệng, giúp làm sạch nướu và lưỡi cho trẻ nhỏ.

Dược phẩm E&S Việt Nam giới thiệu các giải pháp cho mẹ và bé trong “Ngày hội 1000 ngày vàng đầu đời” tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Kiên định với định hướng lấy chất lượng và cơ sở khoa học làm nền tảng, Dược phẩm E&S Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp từng bước xây dựng niềm tin, tạo dựng uy tín và khẳng định vai trò đồng hành cùng các gia đình Việt.

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