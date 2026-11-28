Từ Anh Trai Say Hi đến Vũ Trụ Say Hi - hành trình mở rộng một IP giải trí Việt ra quốc tế

TPO - Từ một chương trình truyền hình, thương hiệu “Say Hi” dần được DatVietVAC mở rộng thành vũ trụ giải trí gắn kết âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Dịp Thanksgiving năm nay, 21 nghệ sĩ của Vũ Trụ “Say Hi” hội tụ tại PH Live, Planet Hollywood, Las Vegas, tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Việt ra quốc tế.

Chương trình giải trí là một mảng quan trọng của thị trường văn hóa - giải trí. Nhiều người thường xem việc sản xuất chương trình giải trí đơn thuần là cách cộng hưởng sức hút của các yếu tố tạo lưu lượng. Đây quả thực là phương thức giúp nhanh chóng thu hút sự chú ý và khuấy động sức nóng thị trường.

Vốn là sản phẩm nội dung, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chương trình không chỉ dừng lại ở chức năng giải trí, mà còn tìm kiếm và xây dựng được bản sắc văn hóa - xã hội riêng, tạo ra ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp, từ đó mở rộng các phương thức thương mại hóa. Đây có thể trở thành động lực đáng kể cho sự phát triển của chính chương trình, toàn ngành giải trí và thậm chí cả những lĩnh vực liên ngành.

Thương hiệu “Say Hi” được DatVietVAC mở rộng thành vũ trụ giải trí gắn kết âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.

Hiệu ứng kéo dài sau phát sóng của chương trình giải trí ngày càng trở thành yếu tố được giới chuyên môn quan tâm, thay vì chỉ tập trung vào thời điểm chương trình lên sóng.

Khái niệm IP (Intellectual Property - tài sản trí tuệ) ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Một chương trình trở thành IP khi nó đủ sức đi ra khỏi khung giờ phát sóng, mở rộng sang âm nhạc, sân khấu, cộng đồng người hâm mộ và từ đó tự tạo ra những vòng đời mới.

Phát triển chương trình giải trí theo hướng IP đang là xu thế, thậm chí trở thành con đường tất yếu trong bối cảnh thị trường đề cao nội dung và thúc đẩy phát triển. Tại Việt Nam, hệ sinh thái “Say Hi” do DatVietVAC sáng tạo và sở hữu đã và đang có những bước tiến tiên phong, thành tựu vượt bậc. Từ Anh Trai “Say Hi” đến Vũ Trụ “Say Hi”, IP giải trí Việt mang đến hệ sinh thái nội dung, trải nghiệm ngày một đa dạng, chuyên nghiệp.

“Say Hi” mở rộng vũ trụ giải trí từ sức hút của mùa đầu tiên

Một biểu hiện tiêu biểu là quá trình phát triển IP của các chương trình giải trí nhiều mùa (các chương trình có nhiều mùa phát sóng liên tiếp).

Logic phát triển của những chương trình này khá đơn giản: chỉ khi nội dung ngay từ đầu nhận được sự đón nhận rộng rãi, chương trình mới có cơ hội duy trì và phát triển lâu dài.

Đặc biệt, với những chương trình thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, ngay từ mùa đầu tiên, chúng thường đã trở thành một hiện tượng xã hội, đáp ứng những nhu cầu tâm lý và văn hóa nhất định của khán giả, qua đó tạo ra sức ảnh hưởng xã hội và mức độ thảo luận rộng rãi.

Vũ Trụ “Say Hi” lớn mạnh dần theo thời gian.

Năm 2024, Anh Trai “Say Hi” là chủ đề hot nhất mạng xã hội với hơn 2,6 tỷ lượt tương tác trên mạng xã hội, theo YouNet Media. Sức nóng của chương trình được giữ nhiệt suốt mùa phát sóng và nối dài thành công với chuỗi 9 concert bùng nổ kín khán giả ở TPHCM và Hà Nội. Chương trình đã tạo ra những bản hit đình đám được giới trẻ yêu thích, khám phá được nhiều tài năng âm nhạc, góp phần quảng bá, phát triển và đưa văn hóa Việt Nam tiếp xúc với bạn bè thế giới.

Sức hút trong mùa đầu trở thành nền móng để thương hiệu đi tiếp. Năm 2025, Em Xinh “Say Hi” giữ khung quen thuộc và trao sân khấu cho các nghệ sĩ nữ, chứng minh “Say Hi” là một công thức có thể nhân rộng. Cuối năm, Anh Trai “Say Hi” 2025 trở lại với thông điệp “Sức Mạnh Nguyên Bản - Rất Real Rất Riêng” cùng những mảnh ghép tài năng mới nhanh chóng xây dựng được cộng đồng fan riêng.

Năm 2026, vũ trụ mở sang những thể loại mới phục vụ thêm nhiều tệp khán giả khi các anh trai làm “bảo mẫu” chăm sóc các bé trong Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, vào rừng ra đảo trong show sinh tồn “Say Hi” Rực Rỡ, rồi hội tụ ở phiên bản all-star Tinh Hà “Say Hi”.

Để phát triển của một IP giải trí, nội dung của nó phải được đón nhận rộng rãi ngay từ đầu, nhờ đó chương trình mới có cơ hội duy trì và mở rộng lâu dài. Với Anh Trai “Say Hi”, sức hút tạo ra trong mùa phát sóng trở thành nền móng để thương hiệu đi xa, lần lượt mở ra Em Xinh “Say Hi”, Tinh Hà “Say Hi” cùng các sản phẩm, hoạt động tiếp nối sau đó.

Từ nội dung trên màn ảnh, “Say Hi” lan dần sang âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và nhiều hình thức tương tác khác với khán giả. Điều làm nên một “vũ trụ” nằm ở việc các thành phần ấy cùng tồn tại trong một thế giới chung, tạo trải nghiệm liền mạch, thống nhất cho khán giả.

Mỗi nghệ sĩ mang theo cá tính và màu sắc âm nhạc riêng, với câu chuyện của riêng mình. Trong khi bài hát, sân khấu và các hoạt động dành cho khán giả tiếp tục kéo dài trải nghiệm “Say Hi” vượt ra ngoài khuôn khổ chương trình truyền hình.

Ở các thị trường giải trí lớn, hướng đi này không xa lạ. Nhiều chương trình từng trở thành hiện tượng, sau đó phát triển thành phim điện ảnh, trò chơi và sản phẩm phái sinh. “Say Hi” gắn với âm nhạc, những concert có độ phủ sóng lớn, cho thấy hướng đi gắn chặt với thế mạnh mà chương trình đã xây dựng ngay từ những tập đầu tiên.

Bản sắc: Chuyển hóa từ màn ảnh lên sân khấu

IP giải trí có sức ảnh hưởng lớn như thương hiệu “Say Hi” đã trở thành một người bạn đồng hành thân thiết với khán giả, nhất là cộng đồng người hâm mộ. Cảm giác gắn bó này một mặt đến từ thời gian đồng hành lâu dài, mặt khác được hình thành qua quá trình nội dung chất lượng nuôi dưỡng cảm xúc bên trong khán giả, để những cảm xúc ấy dần bén rễ, phát triển và trưởng thành cùng chương trình.

Khán giả đến với concert của Vũ Trụ “Say Hi” mang theo những kỷ niệm đẹp về chương trình, từ các bản hit, dàn nghệ sĩ trẻ tài năng, tinh thần brotherhood… khiến họ phải xem đi xem lại nhiều lần.

Vũ Trụ "Say Hi" tạo nên bản sắc riêng. Ảnh: NSX.

Khán giả đến với concert Vũ Trụ "Say Hi" không chỉ để thưởng thức âm nhạc trực tiếp, mà còn tìm lại những ký ức đã gắn bó với chương trình, từ các bản hit quen thuộc, những nghệ sĩ trẻ tài năng và tinh thần brotherhood được bồi đắp qua từng mùa phát sóng

Vũ trụ “Say Hi” tiếp tục chuyển hóa các yếu tố từng tạo nên thế giới của chương trình thành trải nghiệm trực tiếp. Âm nhạc, nghệ sĩ, hình ảnh, performance, choreography, sân khấu và sự tương tác với khán giả được kết nối, mở ra những trải nghiệm hấp dẫn.

Mỗi IP thành công đều sở hữu một hệ thống nhận diện mà người hâm mộ chỉ cần nhìn là nhận ra. Với “Say Hi”, khi bước đến Las Vegas, chương trình mang theo bản sắc văn hóa Việt đã được định dạng thành một sản phẩm giải trí, cùng tinh thần sáng tạo trong âm nhạc và trình diễn.

Đối với khán giả tại Las Vegas, đó là cơ hội trải nghiệm trực tiếp một thế giới giải trí do người Việt sáng tạo. Họ cảm nhận thế giới ấy qua từng ca khúc, từng nghệ sĩ và rõ nhất là qua cách toàn bộ chương trình được kết nối thành trải nghiệm live xứng tầm.

Nuôi dưỡng cảm xúc, kiến tạo sức sống dài lâu cho IP

Dịp Thanksgiving Weekend năm nay, 21 nghệ sĩ cùng hội tụ tại PH Live, Planet Hollywood ngày 28/11 (giờ địa phương), hứa hẹn tạo nên một đêm âm nhạc kết nối cộng đồng người Việt và giới thiệu một thế giới giải trí được hình thành từ Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Những cái tên như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, , HURRYKNG, buitruonglinh… cùng nhiều nghệ sĩ từ hệ sinh thái “Say Hi” với âm nhạc và cá tính khác nhau tiếp tục vẽ nên hành trình rực rỡ cùng người hâm mộ.

Mỗi nghệ sĩ đều sở hữu một cộng đồng người hâm mộ riêng, và chính Vũ Trụ “Say Hi” tạo ra không gian để các cộng đồng ấy cùng hội tụ. Khán giả có thể đến vì một thần tượng, nhưng ở lại với sức hút của một thế giới âm nhạc đa sắc màu, nơi nhiều cá tính cùng tỏa sáng.

Yếu tố cảm xúc là giá trị khó đạt được nhất của một IP giải trí. Tạo ra hiệu ứng tức thời bằng một chủ đề gây chú ý không quá khó, nhưng để khán giả gắn bó lâu dài, chương trình cần nuôi dưỡng được cảm giác đồng hành, để người xem thấy mình là một phần của câu chuyện. Vũ Trụ “Say Hi” đã thành công tạo kết sợi dây níu chân khán giả ở lại sau mỗi mùa phát sóng, khiến họ muốn quay lại vào những lần gặp gỡ tiếp theo.

Vượt qua giới hạn địa lý, thương hiệu “Say Hi” đến gặp lại khán giả ở thành phố cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất, đúng vào mùa sum họp của nước Mỹ. Las Vegas chính là một chuyến phiêu du để dàn anh trai, em xinh chinh phục thị trường mới, những khán giả mới đến với Vũ Trụ “Say Hi”.