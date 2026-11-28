Cà Mau mời gọi doanh nghiệp Hà Nội đầu tư kinh tế biển, năng lượng và logistics

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh 4 định hướng hợp tác trọng tâm gồm: kết nối sản xuất, chế biến, phân phối theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh đầu tư công nghiệp, năng lượng, logistics, dịch vụ; thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và đào tạo nhân lực; tăng cường liên kết du lịch, văn hóa.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố cam kết đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Về phía Cà Mau, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có điều kiện mở rộng quy mô, tổ chức lại không gian phát triển để kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, cảng biển và logistics. Trong khi đó, Hà Nội lại có thế mạnh về thị trường, tài chính, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối.

Từ cơ sở này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn các hệ thống phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất địa phương để thống nhất tiêu chuẩn, quy cách và tiến tới ký hợp đồng cung ứng ổn định, thay vì chỉ dừng ở mức giới thiệu tại hội chợ. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị của Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh thương mại, Cà Mau mời gọi doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản công nghệ cao, hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp phát triển du lịch sinh thái rừng, biển, đảo gắn với văn hóa, tâm linh và hợp tác chuyển đổi số, đào tạo nhân lực. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, minh bạch quy hoạch, dự án, rút ngắn thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị hai địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công thương, xúc tiến thương mại, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và du lịch.

Cụ thể, Sở Công Thương TP Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau ký kết tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển hệ thống phân phối và quảng bá sản phẩm. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cùng Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ký kết phát huy vai trò cầu nối, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ hội viên tiếp cận thị trường.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cũng ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp nhằm lan tỏa hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch đặc sắc của tỉnh đến du khách Thủ đô và cả nước.

Đây là bước cụ thể hóa quan hệ liên kết Hà Nội – Cà Mau, mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, phát huy lợi thế, cùng tạo dựng những giá trị và động lực phát triển mới.