Đà Nẵng hợp tác với Hàn Quốc giải quyết bài toán 2.600 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày

Chiều 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Đà Nẵng và Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tuần hoàn tài nguyên và quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tham dự lễ ký kết dự kiến có đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Ban Điều phối Dự án IRBM, Tổ chức PEMSEA, Đoàn công tác KEITI cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn địa bàn thành phố hiện dao động từ 2.300 đến 2.600 tấn/ngày. Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ hiện đại để phân loại rác tại nguồn, tái chế và chuyển đổi chất thải thành năng lượng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở NN&MT TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ kí kết.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thỏa thuận hợp tác lần này là quá trình chuẩn bị bài bản với vai trò cầu nối của Dự án IRBM. Theo đó, từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2026, các đoàn chuyên gia của KEITI, Cục Môi trường và Dự án IRBM đã nhiều lần khảo sát thực địa, bao gồm chuyến làm việc tại khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2, nhằm xác định chính xác nhu cầu thực tế của địa phương.

Bà Trần Lệ Anh, đại diện Cục môi trường cho biết phương án quản lý mà hai bên hướng tới là cách tiếp cận tổng thể chất thải xuyên suốt từ nguồn ra biển.

Theo bà Anh, nội dung hợp tác không chỉ dừng lại ở việc cải thiện chất lượng nước hay duy trì dòng chảy môi trường, mà còn kiến tạo một cơ chế quản lý bền vững; trong đó, kiểm soát chất thải từ đất liền ra biển giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Ông Kim Young Sik – Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở NN&MT TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, bản ghi nhớ được ký kết theo đúng quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020.

Ông Lâm kỳ vọng khuôn khổ hợp tác này sẽ giúp Đà Nẵng huy động hiệu quả nguồn lực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và các khoản viện trợ không hoàn lại (ODA) từ Chính phủ Hàn Quốc.

Qua đó, thành phố sẽ có thêm động lực giải quyết dứt điểm các bài toán về xử lý nước rỉ rác, rác thải trôi nổi và nâng cao chất lượng nguồn nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Về phía đối tác Hàn Quốc, ông Kim Young Sik – Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) bày tỏ sự ấn tượng trước tầm nhìn phát triển bền vững của Đà Nẵng.

Hai bên chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tuần hoàn tài nguyên và quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Ông Kim Young Sik khẳng định KEITI cam kết đồng hành chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ môi trường xanh nhằm hiện thực hóa các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, đại diện Bộ NN&MT và các tổ chức quốc tế, đại diện Sở NN&MT Đà Nẵng và Viện KEITI đã chính thức đặt bút ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Sở Nông Nghiệp và môi trường khẳng định, sự kiện không chỉ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác song phương về bảo vệ môi trường mà còn tạo tiền đề quan trọng để Đà Nẵng tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng kinh tế tuần hoàn và đô thị sinh thái.