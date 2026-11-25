Gốm Chu Đậu tự hào kể câu chuyện về di sản tinh hoa văn hóa Việt

Tập đoàn BRG và Công ty CP Gốm Chu Đậu vinh dự đón tiếp Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến thăm quan và trải nghiệm tại Gốm Chu Đậu. Trong không gian truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, những câu chuyện về văn hóa, con người và tâm hồn Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, mở ra những kết nối đầy cảm xúc giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Văn hóa mở ra những kết nối bền vững giữa các quốc gia

Những tác phẩm gốm Chu Đậu được tạo nên từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã trở thành cầu nối cho buổi gặp gỡ giàu ý nghĩa. Đoàn khách quốc tế dành nhiều thời gian tham quan các khu vực sản xuất, tìm hiểu các công đoạn chế tác thủ công và trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật vẽ gốm truyền thống.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết chuyến thăm Gốm Chu Đậu là dịp để các đại biểu quốc tế hiểu thêm về giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, cảm nhận tài năng của các thế hệ nghệ nhân và tinh thần giao lưu văn hóa đã được vun đắp qua nhiều thế kỷ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chuyến thăm Công ty CP Gốm Chu Đậu.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, giao lưu văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, củng cố tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia. Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, làng nghề truyền thống, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự gắn kết giữa các dân tộc.

Những giá trị tinh hoa văn hoá Việt được giới thiệu tại chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với đoàn khách quốc tế. Đại diện đoàn, bà Cristina Romila, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam, chia sẻ rằng việc được chứng kiến quy trình chế tác và lắng nghe câu chuyện lịch sử sau mỗi tác phẩm gốm Chu Đậu đã giúp các đại biểu hiểu sâu hơn về di sản văn hóa Việt Nam.

Gốm Chu Đậu: Mỗi tác phẩm là một đại sứ văn hóa Việt Nam

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại sự kiện.

Giới thiệu với đoàn khách quốc tế, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết Gốm Chu Đậu là một trong những dòng gốm tiêu biểu của Việt Nam với lịch sử gần 600 năm và hiện vật đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn khách quốc tế tham quan những sản phẩm Gốm Chu Đậu.

Tại Chu Đậu những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn trong từng công đoạn sản xuất, lò bầu vẫn đỏ lửa mỗi ngày; các kỹ thuật chế tác thủ công tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Từng họa tiết đều được các nghệ nhân thực hiện bằng tay với sự tỉ mỉ, sáng tạo trên từng sắc men thể hiện niềm tự hào dành cho văn hóa dân tộc..

Chia sẻ tại chương trình, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh:

“Chúng tôi gìn giữ những giá trị nguyên bản của Gốm Chu Đậu, đồng thời sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đưa di sản hiện diện trong đời sống đương đại. Kết tinh từ năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi tác phẩm mang vẻ đẹp riêng, kể câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên, đời sống và con người Việt Nam. Đặc biệt, mỗi sản phẩm đều được cấp một “hộ chiếu” ghi nhận đặc tính, ý nghĩa văn hóa và nguồn gốc xuất xứ, thể hiện cam kết về chất lượng cũng như trách nhiệm của một thương hiệu quốc gia với sứ mệnh mang giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga cùng vẽ hoa văn thủ công trên Gốm Chu Đậu.

Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các vị khách quốc tế hào hứng vẽ và phối màu sắc để tạo nên những họa tiết mang dấu ấn riêng trên từng sản phẩm gốm.

Trong nhiều năm qua, Gốm Chu Đậu đã được lựa chọn là quà tặng dành cho các nguyên thủ quốc gia và khách quốc tế trong nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam. Mỗi tặng phẩm mang theo tình cảm, sự trân trọng và thông điệp hòa bình, hữu nghị của người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với những sản phẩm Gốm Chu Đậu do chính tay các vị khách vẽ hoa văn thủ công.

Như chia sẻ của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, sứ mệnh của Gốm Chu Đậu là phát triển mỗi sản phẩm trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần đưa tinh hoa Việt Nam hiện diện ngày càng sâu rộng trên bản đồ văn hóa thế giới. Và trong những khoảnh khắc tham quan, trải nghiệm chân thực đầy ý nghĩa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam giữa Phó Chủ tịch nước, các nữ Đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế và các nghệ nhân Chu Đậu, hành trình ấy được tiếp nối bằng ngôn ngữ đẹp nhất: ngôn ngữ của văn hóa, sự thấu hiểu và tình hữu nghị giữa các dân tộc.