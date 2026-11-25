Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục đồng hành cùng Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Từ ngày 22 - 25/11/2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Tiếp nối hành trình đồng hành cùng ngành lúa gạo Việt Nam, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) tiếp tục tham gia Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026, khẳng định cam kết phát triển hệ sinh thái cảng biển, logistics và vận tải xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị và đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam – Vươn tầm quốc tế” do UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, quy tụ hơn 500 gian hàng trưng bày, triển lãm, quy tụ các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Sự kiện hướng đến thúc đẩy phát triển ngành lúa gạo theo hướng xanh, chất lượng cao, phát thải thấp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tổng quan Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026

Tại Festival các hoạt động sôi nổi như “Con đường lúa gạo”, tái hiện hành trình phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam, cùng các khu trưng bày giống lúa, gạo đặc sản, sản phẩm OCOP, thành tựu khoa học công nghệ và trình diễn máy móc, thiết bị nông nghiệp hiện đại sẽ được thể hiện tại sự kiện. Ngoài những gian hàng trưng bày tại sự kiện, các chương trình kết nối thương mại, gặp gỡ song phương và hội thảo chuyên đề như “Gạo xanh Việt Nam – Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” và “Tương lai hạt gạo xanh – Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng hạt gạo Việt

Tiếp nối từ Festival Quốc tế Ngành lúa gạo lần thứ I tổ chức ở Hậu Giang năm 2023 với định hướng “đưa cảng đến gần khách hàng”, TCSG mang đến khách hàng giải pháp vận tải logistics tập trung phát triển các giải pháp vận chuyển hàng hóa bằng sà lan, tổ chức dịch vụ đóng gạo vào container, kết nối các cơ sở cảng nội địa với mạng lưới cảng biển quốc tế. Đồng thời, TCSG tiếp tục chủ động phối hợp với các hãng tàu mở code rỗng (Cosco, Maersk, Ck Line, Yang Ming, RCL,…) tại các cảng cơ sở trong hệ thống đưa container rỗng về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận dịch vụ logistics ngay tại vùng nguyên liệu.

Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tân Cảng Sài Gòn, tham quan gian hàng tại Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ

Sự trở lại tại Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối hoạt động đồng hành, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của TCSG trong việc phát triển những giải pháp logistics thiết thực, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi và nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Logistics xanh – Kết nối vùng nguyên liệu với thị trường thế giới

Khu vực ĐBSCL là vùng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo trọng điểm của cả nước, giữ vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng lương thực quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, đặc thù sản xuất phân tán, nhu cầu vận chuyển theo mùa vụ cùng sự phụ thuộc vào các cảng cửa ngõ đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao nhận và nâng cao hiệu quả tổ chức chuỗi cung ứng. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển dịch từ mục tiêu gia tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị, logistics ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng. Một chuỗi cung ứng hiệu quả, ổn định và có khả năng đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững sẽ góp phần củng cố uy tín, nâng cao sức cạnh tranh của gạo Việt Nam tại các thị trường quốc tế.

Khách hàng tham gia sự kiện thăm gian hàng Tân Cảng Sài Gòn

Phát huy lợi thế mạng lưới cảng và vận tải thủy nội địa, TCSG tiếp tục đẩy mạnh kết nối các cơ sở tại Khu vực ĐBSCL với cảng Tân Cảng – Cát Lái, Tân Cảng – Hiệp Phước và cụm cảng nước sâu Cái Mép, tạo hành lang vận chuyển hàng hóa từ vùng nguyên liệu đến các tuyến vận tải nội Á và cảng biển quốc tế. Việc phát triển vận tải container bằng sà lan, tăng khả năng cấp container rỗng tại chỗ và tổ chức các dịch vụ logistics tích hợp không chỉ giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo tối ưu chi phí, nâng cao tính chủ động trong giao hàng mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ, hướng đến phương thức vận chuyển thân thiện hơn với môi trường.

Song song với phát triển các dịch vụ hiện hữu, TCSG tiếp tục nghiên cứu mở rộng hạ tầng cảng, trung tâm logistics và các điểm kết nối hàng hóa tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó định hướng mở rộng hoạt động tại cảng Tân Cảng Thốt Nốt, nghiên cứu phát triển các cơ sở logistics, phát huy vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa của Cần Thơ đối với toàn vùng.

Chung tay nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam

Hưởng ứng thông điệp “Gạo xanh Việt Nam – Vươn tầm quốc tế”, TCSG khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL trong hành trình phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao. TCSG mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu lúa gạo, các hiệp hội ngành hàng, đối tác vận tải và hãng tàu quốc tế; đồng thời giới thiệu những giải pháp logistics phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng ĐBSCL. Phía sau mỗi container gạo xuất khẩu không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn là thành quả lao động của hàng triệu người nông dân, là tâm huyết của các doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu, đồng thời là giá trị của một ngành hàng gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL.

Từ những cánh đồng lúa trù phú đến các cảng biển quốc tế, hành trình của hạt gạo Việt Nam không chỉ là quá trình lưu thông hàng hóa mà còn là sự kết nối giữa người nông dân, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị logistics và thị trường tiêu thụ toàn cầu. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa, góp phần xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững.