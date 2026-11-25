TPO - Không chỉ đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản để phân loại ngân hàng quy mô lớn từ 300.000 tỷ đồng lên 500.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước còn đưa các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III vào hệ thống xếp hạng, định hướng chuyển từ đánh giá dựa trên quy mô sang chú trọng năng lực quản trị của các nhà băng.