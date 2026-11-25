TPO - Khoảng 2,5 triệu người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuộc diện được xem xét xử lý nợ.
TPO - Sáng nay (25/11), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC quay về quanh mốc 133 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lập mức kỷ lục mới.
Từ ngày 22 - 25/11/2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Tiếp nối hành trình đồng hành cùng ngành lúa gạo Việt Nam, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) tiếp tục tham gia Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026, khẳng định cam kết phát triển hệ sinh thái cảng biển, logistics và vận tải xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị và đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.
Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, ông Phạm Minh Tuấn cho biết để duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường thay đổi, FPT đang tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng, đồng thời thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ để khai thác năng suất từ AI.
TPO - Cổ phiếu Nvidia quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11 (giờ Mỹ) khi tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư giảm dần sau khi ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.
Vietcombank cam kết tài trợ 40 tỷ đồng xây dựng trường THPT tại xã Hóc Môn theo thỏa thuận ký với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và cải thiện điều kiện giảng dạy cho giáo viên trên địa bàn.
TPO - Không chỉ đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản để phân loại ngân hàng quy mô lớn từ 300.000 tỷ đồng lên 500.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước còn đưa các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III vào hệ thống xếp hạng, định hướng chuyển từ đánh giá dựa trên quy mô sang chú trọng năng lực quản trị của các nhà băng.
Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy đường An Khê (Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong niên vụ thu hoạch mía 2026-2027.
TPO - Để thu hút chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm quốc tế về làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng đề xuất cơ chế tiền lương theo thị trường, trong đó mức chi trả cho giám đốc điều hành (CEO) có thể lên đến 850 triệu đồng/tháng.
TPO - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản liên quan đến các khoản vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Từ tháng 5 tới nay, doanh nghiệp này giảm từ 5.500 nhân sự xuống còn 120 người, tương đương mức giảm gần 98%.
TPO - Theo lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, 23/12 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Từ ngày 28/12, các cổ phiếu này sẽ chính thức giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE).
Trong vài ngày vừa qua, NAPAS đã phát hiện sự việc các đối tượng lừa đảo mạo danh NAPAS gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
TPO - Sáng nay (24/11), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 135 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục tăng ngày thứ 2 liên tiếp, có thương hiệu ngang giá vàng miếng.
Đến cuối tháng 10/2026, cả 1.337 trạm trong chương trình xóa lõm sóng năm 2026 đã phát sóng, đưa kết nối di động về 1.856 điểm lõm tại 23 tỉnh, thành phố. Chương trình về đích sớm hai tháng so với kế hoạch nhờ sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự chung sức của Viettel, các đơn vị Quân đội, chính quyền địa phương, ngành điện và bà con đồng bào.
Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM đã có chuyến khảo sát, làm việc chuyên môn tại Phú Quốc để hỗ trợ địa phương.
Phát triển vùng lõi nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo gắn với vành đai sản xuất công nghệ cao, Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM được kỳ vọng tạo bước chuyển về năng suất, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh. Cùng với hạ tầng nghiên cứu, mô hình chú trọng giao thông kết nối, dịch vụ đô thị và môi trường sống để thu hút, giữ chân nhân tài.
TPO - Việc nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn cách tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng giúp nhiều hộ kinh doanh giảm áp lực sổ sách, kế toán. Tuy nhiên, quy định ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm tại Nghị định 68 khiến một số hộ băn khoăn về khả năng chuyển đổi ngay từ năm 2027.