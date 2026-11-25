Từ hiện đại hóa hệ thống đến an ninh mạng: 4 động lực tăng trưởng mới của FPT

Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, ông Phạm Minh Tuấn cho biết để duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường thay đổi, FPT đang tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng, đồng thời thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ để khai thác năng suất từ AI.

Trong bối cảnh AI đang thay đổi cách doanh nghiệp đầu tư và sử dụng công nghệ, FPT xác định bốn hướng tăng trưởng trọng tâm cho mảng dịch vụ CNTT nước ngoài, từ hiện đại hóa hệ thống cũ, chuyển đổi công nghệ trong sản xuất đến các dịch vụ AI và an ninh mạng.

Với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng lần lượt 12,5% và 16,8% trong 10 tháng đầu năm, cho thấy FPT vẫn giữ được nhịp tăng trưởng trong bối cảnh thị trường công nghệ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, khi AI đang tác động đến ngân sách công nghệ, phương thức triển khai dự án và kỳ vọng của khách hàng, bài toán đặt ra với FPT không chỉ là duy trì kết quả hiện tại, mà còn tìm kiếm những nguồn doanh thu mới để bảo đảm tăng trưởng trong dài hạn. Đặc biệt đối với mảng dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài, vốn đang chiếm tới trên 70% doanh thu của toàn Tập đoàn. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng, FPT công bố, mảng kinh doanh này đạt doanh thu 32.079 tỷ đồng, tăng 12,2%. Doanh thu ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 40.130 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng của doanh thu ghi nhận. Ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu ký mới năm 2027 tiếp tục tăng 15–20%.

Tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 18/11, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, cho biết để duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường thay đổi, doanh nghiệp đang tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng, đồng thời thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ để khai thác năng suất từ AI.

Các động lực tăng trưởng mới

Lĩnh vực đầu tiên theo ông Tuấn là hiện đại hóa hệ thống công nghệ cũ. Nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt tại Nhật Bản và Mỹ, vẫn vận hành các hệ thống lõi đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Đây là những hệ thống cần được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu vận hành mới, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu và công nghệ cho quá trình ứng dụng AI.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, hiện đại hóa hệ thống cũ đang tạo thêm động lực tăng trưởng tại thị trường Nhật Bản, với mức tăng khoảng 100%. Cùng xu hướng này, các dự án chuyển đổi SAP S/4HANA cũng tăng khoảng 30%.

AI đang mở rộng khả năng triển khai của FPT ở lĩnh vực này. Nhờ năng suất được cải thiện, doanh nghiệp có thể tiếp cận các công việc vận hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống mà trước đây bị hạn chế bởi nguồn lực hoặc hiệu quả triển khai. Lãnh đạo FPT kỳ vọng hiện đại hóa hệ thống sẽ tiếp tục là một trong những nhóm đóng góp lớn vào doanh thu ký mới trong năm 2027.

Động lực thứ hai được ông Tuấn đề cập đến là chuyển đổi công nghệ, ứng dụng AI trong lĩnh vực sản xuất. Trước những thay đổi về địa chính trị và yêu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp đang mở rộng hoặc tái bố trí mạng lưới nhà máy tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường khác. Quá trình này kéo theo nhu cầu triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), tự động hóa nhà máy và các dịch vụ công nghệ đi kèm.

FPT hướng tới nhóm doanh nghiệp sản xuất châu Á đang mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh chuyển đổi nhà máy, AI cũng tạo điều kiện phát triển các dịch vụ kỹ thuật sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng khả năng tùy biến, rút ngắn thời gian phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Nhật Bản, chương trình ô tô và kỹ thuật sản phẩm được xác định là hai hướng tăng trưởng trọng tâm trong năm tới.

Động lực thứ ba theo ông Tuấn là chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ sang tính phí dựa trên kết quả đầu ra. Theo lãnh đạo FPT, biên lợi nhuận gộp của các dự án triển khai theo mô hình này có thể cải thiện khoảng 5%.

Ông Tuấn cũng đưa ra ví dụ, tại thị trường Nhật Bản, FPT đã chuyển đổi sáu dự án ODC (Offshore Development Center - trung tâm phát triển phần mềm dành riêng cho một khách hàng lớn) sang mô hình tính phí dựa trên kết quả đầu ra. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ AI-first (lấy AI làm nền tảng) và liên quan đến AI tại thị trường này được dự kiến tăng từ khoảng 10% trong quý I lên 41% trong quý IV, cho thấy quá trình chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ đang được đẩy mạnh.

Động lực thứ tư là an ninh mạng, trong bối cảnh AI vừa hỗ trợ phát hiện lỗ hổng, vừa làm gia tăng những thách thức mới đối với bảo vệ hệ thống. Theo ông Tuấn, các mô hình AI hiện có thể được sử dụng để quét hệ thống và xác định lỗ hổng bảo mật, nhưng việc khắc phục vẫn cần nguồn lực chuyên môn và sự tham gia của con người, không thể chỉ dựa vào công nghệ AI.

Cùng với sự phát triển của AI, nhu cầu bảo vệ hệ thống và dữ liệu doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, mở ra cơ hội cho các dịch vụ an ninh mạng. FPT đang phát triển hướng này dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống và mạng lưới khách hàng doanh nghiệp tại các thị trường quốc tế. Tập đoàn cũng hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đưa giải pháp bảo mật ứng dụng AI ra thị trường, mở rộng cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này.

Bốn hướng phát triển trên cho thấy FPT đang mở rộng động lực tăng trưởng theo cả chiều rộng và chiều sâu: khai thác nhu cầu hiện đại hóa hệ thống, mở rộng dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, phát triển các dịch vụ có giá trị cao như an ninh mạng, đồng thời thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cùng với việc ứng dụng AI vào hoạt động triển khai, những chuyển dịch này được kỳ vọng sẽ giúp FPT khai thác sâu hơn nhu cầu từ khách hàng hiện hữu, mở rộng cơ hội tại các thị trường quốc tế và duy trì tăng trưởng trong năm 2027.