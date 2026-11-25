Acecook Việt Nam tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

11 năm liên tiếp được vinh danh tại bảng xếp hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Acecook Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Ngày 18/11/2026, tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, Acecook Việt Nam tiếp tục được ghi nhận trong bảng xếp hạng 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam với vị trí nổi bật Top 7 - Khối Doanh nghiệp Lớn, tăng một bậc so với năm 2025. Ở nhóm ngành Hàng tiêu dùng (FMCG), doanh nghiệp duy trì vị trí Top 4 - Khối Doanh nghiệp Lớn. Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam cũng góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với Sinh viên Việt Nam 2026.

11 năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Từ vị trí Top 15 khi lần đầu được ghi nhận vào năm 2015, Acecook Việt Nam từng bước cải thiện thứ hạng qua các năm. Đến năm 2026, Acecook Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí Top 4 ngành FMCG (so với năm 2025), đồng thời vươn lên Top 7 toàn thị trường - Khối Doanh nghiệp Lớn.

Hành trình 11 năm liên tiếp được vinh danh không chỉ phản ánh sức hút của thương hiệu tuyển dụng, mà còn ghi nhận những nỗ lực của Acecook Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc phù hợp với sự phát triển của đội ngũ nhân sự qua từng giai đoạn.

Đại diện công ty Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

Phát huy năng lực mỗi cá nhân, cộng hưởng sức mạnh tập thể

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi cách thức làm việc, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ đến từ việc sở hữu nhân tài hay ứng dụng công nghệ, mà còn nằm ở khả năng kết nối những nguồn lực này để tạo ra giá trị chung. Đây cũng là tinh thần được đặt ra tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 với chủ đề “Human - AI Advantage - Lợi thế cộng hưởng”.

Theo định hướng của chủ đề, khi công nghệ, con người và công việc được kết nối hiệu quả, năng lực của mỗi cá nhân có thể được phát huy và nhân rộng trên toàn tổ chức, góp phần chuyển hóa trí tuệ cá nhân thành năng lực tập thể. Điều này cũng đặt ra yêu cầu về một môi trường làm việc không chỉ thu hút nhân tài mà còn tạo điều kiện để mỗi người phát triển, chủ động đóng góp và cùng tạo nên thành quả chung.

Tập thể Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải tại chương trình, đây là năm thứ 11 công ty có mặt trong bảng xếp hạng

Với Acecook Việt Nam, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc gắn liền với việc phát huy giá trị của mỗi người lao động. Trong công việc, nhân viên được khuyến khích chủ động đóng góp ý tưởng và cải tiến hoạt động. Tiêu biểu, “Phong trào sáng kiến đặc biệt” được tổ chức liên tục trong nhiều năm, ghi nhận hàng nghìn sáng kiến từ cán bộ công nhân viên. Nhiều ý tưởng có tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy tinh thần đổi mới trong doanh nghiệp.

Song song với việc tạo điều kiện phát huy năng lực, Acecook Việt Nam quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của đội ngũ thông qua các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, chương trình thể thao nội bộ và các hoạt động do công đoàn tổ chức. Các chính sách phúc lợi như thưởng lễ, Tết, hỗ trợ học tập cho con em, nghỉ phép và trợ cấp sinh hoạt cũng góp phần chăm lo đời sống người lao động ở nhiều khía cạnh.

Sức hút với nguồn nhân lực trẻ

Bên cạnh sự ghi nhận tại bảng xếp hạng 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam, Acecook Việt Nam còn góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với Sinh viên Việt Nam 2026, đồng thời đạt Top 7 ở nhóm ngành Kinh tế - Quản trị - Thương mại. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng đối với nguồn nhân lực trẻ, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình thu hút và đào tạo, phát triển nhân tài trong tương lai.

Việc tiếp tục được vinh danh trong năm 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Acecook Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc và lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát huy sức mạnh tập thể, cùng thích ứng với những thay đổi và tạo ra giá trị trong bối cảnh mới.