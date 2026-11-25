Black Friday 2026: LUG mang đến cơ hội sở hữu vali quốc tế với mức giá hấp dẫn

Thị trường mua sắm cuối năm bước vào giai đoạn sôi động với sự trở lại của Black Friday – thời điểm các thương hiệu đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Trong mùa mua sắm năm nay, LUG tạo sức hút với chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều dòng vali và phụ kiện du lịch từ các thương hiệu quốc tế, mang đến cơ hội sở hữu sản phẩm chất lượng với mức chi phí hợp lý cho người tiêu dùng.

Người tiêu dùng thay đổi cách mua sắm trong mùa Black Friday

Black Friday ngày càng trở thành một trong những sự kiện mua sắm lớn của thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào tỷ lệ giảm giá, người tiêu dùng hiện nay có xu hướng cân nhắc nhiều hơn về giá trị thực tế, chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Trong nhóm hàng phục vụ du lịch và dịch chuyển, vali là sản phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhiều nhu cầu từ công tác, nghỉ dưỡng đến những chuyến đi cùng gia đình. Một chiếc vali phù hợp không chỉ cần có thiết kế đẹp mà còn phải đảm bảo các yếu tố như chất liệu, trọng lượng, dung tích, hệ thống bánh xe và tính tiện dụng.

Đây cũng là lý do các chương trình ưu đãi dành cho ngành hàng hành lý nhận được sự quan tâm trong mùa mua sắm cuối năm. Khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm thương hiệu với mức giá dễ cân nhắc hơn, đồng thời chủ động chuẩn bị cho các kế hoạch di chuyển trong thời gian tới.

LUG tạo sức hút với chương trình Black Friday ưu đãi đến 80%

Đón đầu mùa mua sắm lớn trong năm, LUG triển khai chương trình BLACK FRIDAY 2026 – ƯU ĐÃI ĐẾN 80%, dành cho nhiều dòng vali, balo, túi du lịch và phụ kiện hành lý.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự đa dạng về sản phẩm và phân khúc giá. Khách hàng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn, từ vali phục vụ những chuyến đi ngắn ngày đến các dòng sản phẩm dành cho người thường xuyên công tác hoặc du lịch dài ngày.

Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, LUG còn triển khai những mức giá đặc biệt và ưu đãi theo từng sản phẩm, tạo thêm cơ hội mua sắm cho nhiều nhóm khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm giá thấp, chương trình hướng đến việc giúp người tiêu dùng tiếp cận các dòng vali có thương hiệu, thiết kế và công năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Với mức ưu đãi lên đến 80%, Black Friday tại LUG là dịp đáng cân nhắc đối với những khách hàng đang có kế hoạch thay mới vali, bổ sung phụ kiện du lịch hoặc chuẩn bị hành trang cho mùa lễ hội cuối năm.

Hơn 25 thương hiệu quốc tế, đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng

Một trong những lợi thế nổi bật của LUG là danh mục sản phẩm quy tụ hơn 25 thương hiệu quốc tế, mang đến nhiều lựa chọn trong cùng một hệ thống bán lẻ.

Các thương hiệu như Echolac, ELLE, Verage, IT Luggage, Discovery, National Geographic, Thule, DKNY và Lusetti sở hữu những định hướng sản phẩm riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách sống.

Nếu Echolac chú trọng sự kết hợp giữa độ bền và công năng, ELLE tạo dấu ấn với phong cách thời trang thanh lịch, thì Verage và IT Luggage mang đến những lựa chọn linh hoạt cho nhu cầu du lịch thường xuyên. Trong khi đó, Thule và National Geographic gắn liền với tinh thần khám phá, trải nghiệm và phong cách sống năng động.

Sự đa dạng về thương hiệu giúp khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm dựa trên mục đích sử dụng, ngân sách và sở thích cá nhân. Đây cũng là hướng phát triển giúp LUG đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ, nhân viên văn phòng đến các gia đình có nhu cầu du lịch.

Không chỉ cạnh tranh về giá, LUG chú trọng trải nghiệm mua sắm

Trong thị trường bán lẻ hiện đại, cạnh tranh về giá là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để tạo nên sự gắn kết lâu dài với khách hàng. Trải nghiệm thực tế, chất lượng tư vấn và những giá trị cộng thêm trong quá trình mua sắm cũng ngày càng được quan tâm.

Tại LUG, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng, kiểm tra kích thước, chất liệu, kiểu dáng và các tính năng trước khi đưa ra quyết định. Đây là lợi thế đối với ngành hàng vali, khi việc trải nghiệm thực tế giúp người mua đánh giá rõ hơn mức độ phù hợp của sản phẩm.

Song song với các chương trình ưu đãi, LUG còn kết hợp nhiều hoạt động tương tác như check-in nhận quà, chương trình Black Card và các ưu đãi đặc biệt tại cửa hàng, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động trong mùa Black Friday.

Với hệ thống 88 cửa hàng trên toàn quốc, LUG tạo điều kiện để khách hàng tại nhiều khu vực tiếp cận các dòng sản phẩm và chương trình mua sắm của thương hiệu.

Khách hàng có thể đến trực tiếp hệ thống cửa hàng LUG trên toàn quốc hoặc truy cập website LUG.vn để tìm hiểu sản phẩm và cập nhật các chương trình ưu đãi đang áp dụng.