SHB: Chuyển đổi số không thể chỉ đo bằng hiệu quả vận hành

Chuyển đổi số giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch nhưng chưa chắc mang lại trải nghiệm thuận tiện cho tất cả khách hàng. Theo lãnh đạo SHB, khoảng cách giữa hiệu quả vận hành và sự hài lòng của người dùng đòi hỏi ngân hàng phải thay đổi cách đo lường thành công, từ tư duy quản trị đến cơ chế phối hợp nội bộ.

10 khách hàng vẫn có 2 người gặp khó khi mở tài khoản số

Ngày 25/11, tại Hà Nội, thương hiệu SOI.Pro phối hợp với CafeBiz công bố Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Việt Nam 2027 (Vietnam CX Report 2027) với chủ đề “Khoảng cách thực thi”. Báo cáo do nhóm nghiên cứu chuyên sâu của SOI.Pro phối hợp với Ban biên tập CafeBiz thực hiện, dưới sự bảo trợ chuyên môn của XMGlobal.

Đây là năm thứ hai báo cáo được công bố tại Việt Nam, tập trung làm rõ khoảng cách giữa những gì doanh nghiệp đầu tư để tìm hiểu, phục vụ khách hàng với trải nghiệm thực tế của người dùng và hiệu quả kinh doanh.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB, đưa ra một ví dụ đáng chú ý từ chính hoạt động chuyển đổi số của ngân hàng. Theo đó, SHB triển khai dự án số hóa quy trình mở tài khoản, giúp khoảng 85% giao dịch mở tài khoản được thực hiện trên kênh số, tiết kiệm 65% thời gian giao dịch và giảm khoảng 1-3% chi phí bình quân.

Xét trên góc độ vận hành, đây là kết quả tích cực. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hành trình khách hàng, SHB nhận thấy chỉ khoảng 80% khách hàng tự hài lòng với giao dịch của mình. Khoảng 20% còn lại vẫn gặp khó khăn, phải đến quầy hoặc chuyển sang phương thức thực hiện khác.

“Cứ 10 khách hàng thì có 2 người chưa thể hoàn tất hành trình như mong muốn. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có cần xem lại thước đo thành công của dự án chuyển đổi số này hay không?”, bà Phương đặt vấn đề.

Theo lãnh đạo SHB, hiệu quả vận hành tăng lên chưa chắc đã đồng nghĩa với trải nghiệm khách hàng được cải thiện tương ứng. Nguyên nhân nằm ở việc doanh nghiệp thường tối ưu từng công đoạn, trong khi khách hàng đánh giá toàn bộ hành trình. Bên cạnh đó, những vấn đề doanh nghiệp có thể đo lường chưa chắc là điều khách hàng thực sự coi trọng.

Để thu hẹp khoảng cách này, SHB bổ sung bộ chỉ số trải nghiệm khách hàng bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh và vận hành trong các dự án số hóa. Ngân hàng theo dõi tỷ lệ khách hàng tự thực hiện giao dịch, tỷ lệ cần hỗ trợ, mức độ hài lòng với quy trình, đồng thời khảo sát trước và sau triển khai để tiếp tục điều chỉnh.

Một nguyên tắc được SHB duy trì là “Chuẩn rồi mới chuyển”. Theo đó, trước khi chuyển quy trình sang khối công nghệ để số hóa, các đơn vị phải thông qua bộ phận OEC đánh giá mức độ tinh gọn, xác định những bước có thể cắt giảm nếu không tạo thêm giá trị cho khách hàng. Cơ chế này đã được triển khai khoảng 3 năm.

Bà Phương cho rằng số hóa một quy trình phức tạp mà không chuẩn hóa trước có thể khiến ngân hàng vô tình chuyển sự phức tạp từ nhân viên sang khách hàng. Vì vậy, giá trị của chuyển đổi số không nằm ở quy mô thay đổi mà ở ý nghĩa thực chất mà sự thay đổi đó mang lại.

Đưa tiếng nói khách hàng vào quyết định kinh doanh

Không chỉ dừng ở quy trình công nghệ, theo bà Phương, để trải nghiệm khách hàng trở thành năng lực quản trị, thay vì chỉ là trách nhiệm của một bộ phận chuyên trách, điều đầu tiên cần thay đổi là tư duy của lãnh đạo.

Trải nghiệm khách hàng phải được nhìn nhận như một động lực tạo ra giá trị và là cấu phần trong chiến lược kinh doanh. Tư duy này cần được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu giao cho từng đơn vị. Tại SHB, ngân hàng đang nghiên cứu đưa những chỉ số như số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm, mức độ hài lòng và chi phí phục vụ khách hàng vào bộ chỉ tiêu kinh doanh.

Một thách thức khác là cơ chế phối hợp giữa các bộ phận. Theo lãnh đạo SHB, khách hàng di chuyển theo chiều ngang của hành trình, trong khi tổ chức thường vận hành theo chiều dọc.

Chẳng hạn, một khách hàng vay vốn chỉ mong muốn được giải ngân đúng thời điểm, hưởng lãi suất hợp lý và có trải nghiệm thuận tiện. Nhưng để hoàn tất giao dịch, khách hàng phải đi qua nhiều bộ phận, từ chuyên viên quan hệ khách hàng, thẩm định đến vận hành, thậm chí có thể phải quay lại bộ phận ban đầu.

Vì vậy, chỉ yêu cầu các bộ phận phối hợp với nhau là chưa đủ. Ngân hàng cần có cơ chế quản trị xác định rõ trách nhiệm đối với toàn bộ hành trình khách hàng.

Tại SHB, từ cuối năm 2025, ngân hàng thành lập Hội đồng Trải nghiệm khách hàng với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao, trong đó có Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng đại diện các khối kinh doanh và đơn vị liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ xác định đầu mối phụ trách quy trình, giải quyết những vấn đề liên phòng ban và làm rõ trách nhiệm cuối cùng đối với trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, SHB cũng chú trọng khai thác tiếng nói khách hàng (VOC) để phục vụ quá trình cải tiến. Trong hai năm gần đây, ngân hàng duy trì chương trình VOC liên tục. Riêng năm 2025, SHB thu thập hơn 20.000 ý kiến phản hồi của khách hàng.

Theo bà Phương, điều quan trọng không chỉ là số lượng phản hồi mà là việc đội ngũ ngân hàng hình thành thói quen đọc, phân tích, tìm nguyên nhân gốc rễ và đưa ra giải pháp cải tiến từ những ý kiến này.

Trong thời gian tới, SHB hướng tới sử dụng VOC làm đầu vào cho các quyết định về công nghệ, phân bổ nguồn lực và phát triển sản phẩm, dịch vụ.

“Chuyển đổi số không nằm ở quy mô thay đổi mà ở ý nghĩa của sự thay đổi, tức là phải tạo ra giá trị thực chất cho khách hàng”, bà Phương nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo SHB, một tổ chức có năng lực trải nghiệm khách hàng trưởng thành không đơn thuần là tổ chức có bộ phận chuyên trách, mà là nơi tiếng nói khách hàng được quan tâm và thẩm thấu vào từng bộ phận, từng quy trình và từng quyết định kinh doanh.