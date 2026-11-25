Agribank tăng cường phát triển thẻ tín dụng nội địa hướng tới người lao động

Việc Agribank tăng cường phát triển thẻ tín dụng nội địa không chỉ nhằm tăng số lượng thẻ phát hành mà còn giúp khách hàng (đặc biệt là công nhân, người lao động khu công nghiệp) tiếp cận công cụ tài chính an toàn, minh bạch, góp phần phòng ngừa, đẩy lùi tín dụng đen.

Thẻ tín dụng nội địa - giải pháp thiết thực hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng

Trong bối cảnh nhu cầu thanh toán, tiêu dùng của công nhân, người lao động ngày càng đa dạng, việc tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi phát sinh các khoản chi đột xuất về y tế, học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, một bộ phận người lao động vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn chính thức do điều kiện cấp tín dụng, thủ tục và khả năng chứng minh thu nhập. Đây cũng là khoảng trống khiến họ có nguy cơ tìm đến những hình thức vay vốn không chính thống.

Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, tín dụng chính thức, đáp ứng nhu cầu thanh toán, tiêu dùng của công nhân, người lao động, đồng thời góp phần phòng ngừa, đẩy lùi tín dụng đen, ngày 19/11/2026, Báo Lao Động phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo Vụ Thanh toán - NHNN, lãnh đạo Công ty NAPAS, đại diện các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, chuyên gia, đại diện công đoàn, người lao động và phóng viên các cơ quan báo chí.

Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, quý III/2026, cả nước có gần 53 triệu lao động có việc làm. Với lực lượng lao động lớn, nhu cầu tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng chính thức để phục vụ tiêu dùng và xử lý các khoản chi đột xuất ngày càng thiết yếu. Tuy nhiên, một bộ phận người lao động còn khó tiếp cận tín dụng ngân hàng do điều kiện thu nhập, chứng minh tài chính hoặc thiếu lịch sử tín dụng. Khi cần tiền gấp, họ có nguy cơ tìm đến các hình thức cho vay không chính thức, thậm chí tín dụng đen.

Báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho thấy, trong giai đoạn 2019-2025, toàn quốc đã xử lý, giải quyết khoảng 6.958 vụ việc với 11.317 đối tượng liên quan đến tín dụng đen; khởi tố 4.297 vụ án hình sự với 10.836 bị can. Hoạt động cho vay lãi nặng còn biến tướng qua mạng xã hội, ứng dụng điện thoại, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người vay; trong đó, đối tượng là công nhân, người lao động chiếm tỉ lệ không nhỏ. Thực tế này đặt ra yêu cầu vừa tăng cường đấu tranh với tín dụng đen, vừa mở rộng các kênh tín dụng chính thức, an toàn cho người lao động. Trong bối cảnh ấy, thẻ tín dụng nội địa được coi là một trong những giải pháp thiết thực hỗ trợ người lao động đáp ứng nhu cầu thanh toán, tiêu dùng và dự phòng tài chính ngắn hạn.

Chia sẻ tại Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank - cho biết, Agribank xác định phát triển sản phẩm thẻ phù hợp với thu nhập, khả năng trả nợ của người lao động là một trong những giải pháp mở rộng tín dụng chính thức. Với sản phẩm thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt, Agribank đã phát hành lũy kế hơn 300.000 thẻ, tổng hạn mức tín dụng khoảng 4.400 tỉ đồng, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thống, an toàn và thuận tiện cho khách hàng.

Agribank đã phát hành hơn 300.000 thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt đến khách hàng trên toàn quốc

Thẻ Lộc Việt của Agribank tích hợp đồng thời chức năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một chip, cho phép khách hàng sử dụng nguồn tiền sẵn có hoặc tiếp cận hạn mức tín dụng ngân hàng khi có nhu cầu. Thẻ được miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu và có chính sách hoàn tiền chi tiêu thẻ lên đến 8%, tối đa 400.000 đồng/tháng.

Sản phẩm có hạn mức tín dụng linh hoạt từ vài triệu đồng đến tối đa 200 triệu đồng, tùy thuộc kết quả thẩm định và khả năng tài chính của khách hàng. Thời gian ân hạn miễn lãi lên đến 55 ngày nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán theo quy định. Tỉ lệ thanh toán tối thiểu là 2% dư nợ mỗi kỳ.

Agribank ưu tiên phát triển thẻ tín dụng phù hợp với công nhân, người lao động

Với mạng lưới gần 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, Agribank có điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tại nhiều địa bàn. Tuy nhiên, mục tiêu định hướng của ngân hàng là không chạy theo số lượng phát hành mà quan trọng hơn là cấp đúng hạn mức, phù hợp với khả năng trả nợ, giúp người lao động tiếp cận nguồn tín dụng chính thống, an toàn và hạn chế nguy cơ tìm đến tín dụng đen.

Việc mở rộng tiếp cận tín dụng tại Agribank đi đôi với kiểm soát rủi ro, bảo đảm hạn mức phù hợp với thu nhập và khả năng trả nợ của từng khách hàng. Đối với công nhân tại các khu công nghiệp, thu nhập có thể bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và tiền làm thêm giờ. Vì vậy, Agribank chú trọng đánh giá toàn diện mức thu nhập, tính ổn định công việc, thời gian công tác, nghĩa vụ tài chính và lịch sử tín dụng trước khi quyết định hạn mức.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm thẻ Agribank trao đổi về việc phát triển các sản phẩm thẻ tín dụng nội địa phù hợp với thu nhập, nhu cầu chi tiêu và khả năng trả nợ của người lao động. (Ảnh: Báo Lao động)

Để đưa sản phẩm đến gần người lao động, Agribank đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu và phát hành thẻ gắn với trả lương qua tài khoản.

Ngân hàng cũng chú trọng hướng dẫn người lao động hiểu rõ hạn mức tín dụng không đồng nghĩa với số tiền có thể chi tiêu tùy ý; việc sử dụng thẻ cần phù hợp với nhu cầu thiết yếu và khả năng thanh toán. Để sử dụng thẻ tiết kiệm, không làm tăng gánh nặng chi tiêu, đại diện Agribank khuyến nghị chủ thẻ thực hiện ba nguyên tắc:

Thứ nhất, chi tiêu có kế hoạch: Chỉ sử dụng thẻ cho những nhu cầu cần thiết, trong khả năng tài chính của bản thân.

Thứ hai, tận dụng thời gian miễn lãi: Thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày giúp khách hàng chủ động chi tiêu trước, bố trí nguồn tiền thanh toán sau khi nhận lương. Nên thanh toán toàn bộ dư nợ đúng hạn để được miễn lãi theo quy định.

Thứ ba, theo dõi và thanh toán đúng hạn: Chủ động kiểm tra sao kê, theo dõi giao dịch, tận dụng ưu đãi và sử dụng tiện ích nhắc nợ trên Agribank Plus; hạn chế rút tiền mặt và tránh quên ngày thanh toán.

Bà Hằng nhấn mạnh lại, thẻ tín dụng không phải là khoản thu nhập bổ sung mà đây là công cụ của ngân hàng để hỗ trợ người lao động chủ động, linh hoạt hơn về thời điểm chi tiêu và quản lý dòng tiền. Khi sử dụng đúng cách, thẻ Lộc Việt Agribank vừa đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu, vừa giúp khách hàng tiết kiệm chi phí thông qua các chương trình ưu đãi, đồng thời hình thành lịch sử tín dụng tốt cho những nhu cầu tài chính trong tương lai.

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và có mạng lưới rộng khắp, Agribank xác định phát triển công nghệ ngân hàng, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đẩy mạnh phát triển Thẻ Lộc Việt chính là giải pháp hữu hiệu góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”. Việc cung ứng nguồn vốn tức thời, minh bạch cho người lao động để thanh toán các khoản chi cấp bách sẽ tạo ra một “chiếc ví dự phòng” an toàn, giúp người lao động yên tâm chi tiêu khoa học với chi phí thấp nhất, góp phần bảo vệ bình yên cho các gia đình và giữ vững an ninh trật tự.