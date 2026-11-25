Orion Việt Nam tiếp tục ghi danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026, xếp thứ 11 khối doanh nghiệp lớn

Không chỉ hướng đến việc xây dựng một nơi làm việc tốt, Orion Việt Nam luôn nỗ lực kiến tạo môi trường nơi mỗi nhân viên được trân trọng, có cơ hội phát triển và cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Hành trình ấy tiếp tục được ghi nhận khi Orion Việt Nam đạt vị trí thứ 11 toàn ngành (tất cả lĩnh vực) trong Bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026, tăng 01 bậc so với năm 2025.

Ghi dấu ấn giữa thị trường lao động đa dạng và ngày càng mở rộng

Ngày 18/11/2026, đại diện Orion Việt Nam đã tham dự Lễ công bố và vinh danh Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026. Orion Việt Nam vươn lên vị trí thứ 11 trên toàn ngành, thăng 1 hạng so với năm 2025.

Trong bối cảnh quy mô khảo sát ngày càng mở rộng, việc cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng chung là một dấu mốc đáng khích lệ, đồng thời phản ánh những nỗ lực của Orion trong việc nâng cao sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và xây dựng môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện.

Một nơi làm việc tốt bắt đầu từ trải nghiệm của mỗi nhân viên

Với Orion, Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam không đơn thuần là một giải thưởng, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nhìn nhận khách quan hơn về môi trường làm việc và lắng nghe tiếng nói của người lao động.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở góc nhìn đa chiều, khi sự hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng không chỉ được thể hiện qua những giá trị doanh nghiệp xây dựng, mà còn được phản ánh từ trải nghiệm thực tế và niềm tin của người lao động cũng như thị trường nhân lực.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, đại diện Orion Việt Nam cho biết, kết quả này không chỉ góp phần củng cố niềm tự hào của đội ngũ nhân viên mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện văn hóa, tạo dựng môi trường làm việc tích cực và thu hút những nhân tài có cùng giá trị, khát vọng phát triển.

Bởi một môi trường làm việc tốt không chỉ đến từ chính sách hay chế độ đãi ngộ, mà quan trọng hơn, mỗi nhân viên cần cảm nhận được sự tôn trọng, có cơ hội phát triển bản thân và được trao cơ hội đóng góp vào thành công chung.

Cùng nhau tạo nên một tập thể ONE

Đằng sau mỗi thành tựu của Orion là sự đồng hành và đóng góp của từng thành viên. Từ những nỗ lực trong công việc hằng ngày đến tinh thần kết nối, sẻ chia và cùng hướng đến mục tiêu chung, mỗi cá nhân đều góp phần vun đắp nên văn hóa doanh nghiệp và bản sắc của tập thể ONE.

Orion tin rằng khi mỗi nhân viên được phát triển trong một môi trường tích cực, những giá trị tốt đẹp sẽ không chỉ dừng lại trong doanh nghiệp mà còn được lan tỏa đến gia đình, cộng đồng và xã hội.