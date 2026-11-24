Thông báo thay đổi nội dung đăng kí hoạt động

Văn phòng Luật sư Viễn Nam và Cộng Sự được Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 482024010012/TP/ĐKHĐ vào ngày 17/11/2026 (đăng ký thay đổi lần 3)

Văn phòng Luật sư Viễn Nam và Cộng Sự, Địa chỉ: 159 Trần Cao Vân, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng; Số điện thoại: 0377.033.055 được Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam – nay là Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu vào ngày 15/5/2024. Văn phòng Luật sư Viễn Nam và Cộng Sự đã có những thay đổi:

1. Tên tổ chức hành nghề Luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỄN NAM VÀ CỘNG SỰ

2. Địa chỉ trụ sở: 159 Trần Cao Vân, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng;

3. Số điện thoại: 0905.371.425

4. Địa chỉ mail: vplsviennamgmail.com

5. Người đại diện theo pháp luật:

Luật sư MAI THỊ THỌ ; Chức vụ: Trưởng Văn phòng

Chứng chỉ hành nghề số: 19738/TP/LS – CCHN do Cục Bổ Trợ Tư pháp cấp ngày 29/4/2021

Địa chỉ: Xã Xuân Phú; thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt động:

- Tham gia tố tụng theo quy định pháp luật;

- Tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Văn phòng Luật sư Viễn Nam và Cộng sự đã chấm dứt hoạt động của chi nhánh ở Khánh Hoà tại địa chỉ: Xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.