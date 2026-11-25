VN-Index vượt 1.700 điểm bất thành, khối ngoại bán mạnh

TPO - Nỗ lực vượt mốc 1.700 điểm không thành công, VN-Index quay đầu giảm gần 10 điểm trong phiên giao dịch 25/11. Áp lực bán gia tăng vào buổi chiều khiến nhiều nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 5.600 tỷ đồng.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm vượt 1.700 điểm, lên sát 1.705 điểm nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi dòng tiền tham gia khá dè dặt, còn áp lực bán ngày càng rõ nét.

Diễn biến thị trường chuyển biến tiêu cực trong phiên chiều. Nhiều cổ phiếu đồng loạt suy yếu, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép. Kết phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống 1.687 điểm, đánh mất toàn bộ số điểm tăng của phiên trước đó.

Sàn HoSE có 84 mã tăng giá, trong khi số mã giảm lên tới 227. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.091 tỷ đồng, tăng gần 27% so với phiên trước. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, thanh khoản khớp lệnh không có nhiều cải thiện.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng. Trong nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, với SHB giảm 1,9%, VPB giảm 0,98%, VCB giảm 0,6%, HDB giảm 0,46%. Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống khi VIX giảm 2,77%, SSI giảm 2,28%, VND giảm 3,11% và CTS giảm 4,76%.

Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 0,12%, VHM giảm 0,65%, trong khi DXG giảm 3,23%, NVL giảm 3,94%, CEO giảm 4,35%. Cổ phiếu thép tiếp tục chịu sức ép với HPG giảm 1,72%, NKG giảm 4,58%. Một số mã giảm hết biên độ như HDC, HSL, DCL, HHP.

Ngược chiều thị trường, nhóm cổ phiếu khoáng sản thu hút sự chú ý. MSR tăng hết biên độ 14,94% sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp. PNJ cũng hồi phục 1,59% lên 12.800 đồng/cổ phiếu, dù từng có thời điểm tăng hết biên độ trong phiên sáng.

Khối ngoại có phiên bán ròng đột biến, với giao dịch đáng chú ý tại VIC. Thống kê: DStock.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý khác trong phiên. Khối ngoại bán ròng khoảng 5.676 tỷ đồng trên HoSE, cao gấp nhiều lần phiên liền trước. VIC đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 4.700 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận lớn. Ngoài ra, MSN, VIX, HDB và MCH cũng chịu áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều mua, VNM, SAB, HCM và PNJ được giải ngân, song giá trị mua ròng tại từng mã chỉ ở mức vài chục tỷ đồng.

Diễn biến phiên 25/11 cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận để duy trì nhịp hồi phục. Việc VN-Index chưa thể trụ vững trên mốc 1.700 điểm, cùng áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, tiếp tục đặt tâm lý thận trọng lên hàng đầu.