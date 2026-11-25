Đà Nẵng khởi công Cụm công nghiệp Hòa Nhơn gần 25ha

Dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) có tổng diện tích khoảng 24,75ha. Dự án này sẽ kết nối trực tiếp với hai Khu công nghiệp hiện hữu (Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng) cùng vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ).

Sáng 25/11, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) khởi công dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn với quy mô gần 25ha, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo hiện đại.

Công trình được quy hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ các ngành cơ khí, điện tử, thiết bị điện, chế biến - chế tạo và công nghiệp phụ trợ.

Ông Phan Thái Bình - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Phan Thái Bình - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu mở rộng không gian kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trong đó, Đà Nẵng xác định công nghiệp là động lực then chốt, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, chế biến - chế tạo và công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, bền vững.

Theo ông Phan Thái Bình, cùng với định hướng thu hút các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vật liệu mới và năng lượng sạch, việc hoàn thiện hạ tầng để tạo quỹ đất sản xuất chất lượng là yêu cầu cấp thiết.

Cụm công nghiệp Hòa Nhơn có ý nghĩa thiết thực khi vừa bổ sung mặt bằng sản xuất, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Để dự án sớm phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung từ giao thông, cấp điện, cấp nước đến thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và phòng cháy chữa cháy phải được đầu tư hoàn chỉnh.

“Việc thu hút đầu tư phải có chọn lọc, ưu tiên các ngành nghề phù hợp định hướng quy hoạch: công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện - điện tử, chế biến - chế tạo và các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường”, ông Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai, đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Về phía chủ đầu tư, ông Mai Công Hồ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng cam kết tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ pháp luật.

Theo ông Hồ, Cụm công nghiệp Hòa Nhơn là mắt xích quan trọng giúp hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ của đơn vị tại TP Đà Nẵng.

Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án.

Dự án này sẽ kết nối trực tiếp với hai khu công nghiệp hiện hữu (Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng) cùng vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ) mà doanh nghiệp đang tham gia phát triển.

Mạng lưới liên kết này kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời gắn kết chặt chẽ hoạt động sản xuất với hạ tầng logistics, thương mại và dịch vụ quốc tế của thành phố.