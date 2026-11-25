Phía sau danh hiệu Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc 2026 của Edutalk Holdings

Được Anphabe vinh danh “Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc® 2026”, Edutalk Holdings ghi dấu hành trình 10 năm xây dựng môi trường làm việc gắn với sự phát triển của con người. Đằng sau danh hiệu là những câu chuyện về niềm tin, cơ hội và sự trưởng thành của đội ngũ nhân sự.

Ngày 18/11/2026, tại TP.HCM, Edutalk Holdings được vinh danh trong khuôn khổ chương trình Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 do Anphabe tổ chức. Danh hiệu là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đồng thời đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong năm doanh nghiệp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Đại diện Edutalk Holdings nhận danh hiệu tại lễ vinh danh Anphabe 2026.

Khi niềm tin mở ra cơ hội trưởng thành

“Em không phải người có năng lực giỏi nhất với cơ hội này… Nhưng em cho anh cảm thấy em là người phù hợp nhất.” Đó là lời nhận xét từ lãnh đạo được chị Trần Mỹ Hảo, Giám đốc Khu vực HN05 tại Edutalk, nhắc lại trong chương trình nội bộ We Are Edutalk 2026. Với chị, câu nói ấy là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Sau ba năm kinh nghiệm, khi được trao cơ hội đảm nhận vị trí Giám đốc Khu vực, chị Hảo từng hoài nghi về khả năng của bản thân dù đã hoàn thành những mục tiêu công việc được giao. Điều giúp chị đón nhận thử thách là sự tin tưởng từ người lãnh đạo, cùng cam kết hỗ trợ nguồn lực và trao quyền chủ động trong công việc. Từ trải nghiệm ấy, chị từng bước trưởng thành, tiếp tục được giao nhiệm vụ phát triển các thị trường mới và trở thành người đồng hành, tạo cơ hội cho những nhân sự kế cận.

Chị Trần Mỹ Hảo trong hoạt động làm việc hoặc phát triển đội ngũ tại Edutalk.

Một hành trình khác được chia sẻ bởi anh Trần Huy Trinh, Giám đốc Vùng tại Edutalk. Gia nhập doanh nghiệp năm 2017, anh lần lượt trải qua các vị trí từ nhân viên kinh doanh, trưởng nhóm, giám đốc văn phòng, giám đốc khu vực đến giám đốc vùng. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên được những nhân sự trong đội tặng một khung ảnh và gọi mình là “thầy” khi mới gia nhập Edutalk chưa đầy bốn tháng.

Hơn chín năm sau, điều anh trân trọng không chỉ là những bước tiến trong sự nghiệp mà còn là việc chứng kiến những nhân sự từng được mình hướng dẫn trưởng thành, đảm nhận vai trò quản lý và tiếp tục dẫn dắt các thế hệ kế cận. Với anh, hành trình làm lãnh đạo cũng là quá trình không ngừng học hỏi từ những người đồng hành.

Phát triển con người - Nền tảng xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc

Những câu chuyện của chị Mỹ Hảo và anh Huy Trinh được chia sẻ trong chương trình We Are Edutalk 2026 với chủ đề “Chuyện Chúng Ta”, nơi nhân sự nhìn lại những dấu mốc trưởng thành, bài học và sự đồng hành trong quá trình làm việc. Qua đó, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện từ chính trải nghiệm của những người đang gắn bó với tổ chức.

Bên cạnh việc xây dựng văn hóa trao cơ hội, Edutalk Holdings chú trọng hoạt động đào tạo và phát triển năng lực. Từ năm 2018, doanh nghiệp triển khai chương trình Leadership dành cho đội ngũ quản lý; đến năm 2023, tiếp tục phát triển Quanteam Leap - đơn vị đào tạo và phát triển con người. Các hoạt động này hướng tới việc nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và chuẩn bị đội ngũ kế cận trong quá trình mở rộng hệ thống.

Sau một thập kỷ hình thành và phát triển, Edutalk Holdings tiếp tục xác định con người là nền tảng quan trọng trong chiến lược dài hạn. Danh hiệu “Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc® 2026” là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc, đồng thời tiếp thêm động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hoạt động đào tạo, nâng cao trải nghiệm nhân sự và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đại diện Edutalk Holdings được vinh danh tại chương trình Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026.

Với sứ mệnh “Đưa anh em đến với thành công và hạnh phúc”, Edutalk hướng tới một môi trường nơi mỗi cá nhân có cơ hội trưởng thành và tiếp tục tạo ra những giá trị tích cực cho người đồng hành. Từ những người từng được trao niềm tin đến những người đang tiếp tục trao cơ hội, hành trình phát triển con người trở thành một phần trong bản sắc văn hóa Edutalk.