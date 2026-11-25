Chủ tịch Cần Thơ nói giải pháp 'lên đời' ngành nông nghiệp

TPO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khẩn trương ban hành hướng dẫn phương án sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, giúp nhà vườn yên tâm đầu tư; thu hút doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Nhiều trăn trở

Ngày 25/11, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có buổi đối thoại với hội viên, nông dân năm 2026. Nông dân Nguyễn Văn Lợi (xã Trường Long, TP. Cần Thơ) phản ánh, thời gian qua, tình trạng thời tiết cực đoan, sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến vùng cây ăn trái đặc sản. Do đó, thành phố cần quy hoạch các vùng chuyên canh để đầu tư hệ thống đê bao, cống ngăn triều.

Trả lời vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ - cho biết, sở đang rà soát, phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái, lúa, thủy sản chủ lực gắn với mã số vùng trồng, vùng nuôi và liên kết tiêu thụ. Kết hợp với đó sẽ quy hoạch và đầu tư hạ tầng, đê bao, trạm bơm... nhằm chủ động trữ nước ngọt, kiểm soát xâm nhập mặn, chống sạt lở.

Đại diện hội viên, nông dân nêu ý kiến.

Theo các nhà vườn, họ muốn kết hợp vườn cây ăn trái với dịch vụ du lịch sinh thái, ẩm thực, trưng bày sản phẩm, nhưng vướng quy định về xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp. Luật Đất đai mới có quy định cho phép sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, người dân mong được hướng dẫn cụ thể để yên tâm đầu tư, không lo bị phạt.

Đại diện Sở NN&MT Cần Thơ cho hay, việc sản xuất kết hợp với du lịch nông nghiệp, sinh thái phù hợp với định hướng của thành phố. UBND thành phố đã có quy định liên quan, người dân có thể nộp hồ sơ tại cấp xã hoặc nộp trực tuyến để xin cấp phép xây dựng.

Một số hợp tác xã (HTX) muốn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư lò sấy, kho chứa, mua sắm máy móc... nhưng khó tiếp cận vốn vay ngân hàng, do không có hoặc tài sản đảm bảo giá trị thấp. Việc vay tín chấp cũng không dễ. Ngoài ra, nhiều HTX vẫn gặp thế yếu khi đàm phán hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp, dễ bị ép giá hoặc chịu điều kiện thanh toán bất lợi từ doanh nghiệp. Nông sản sạch đạt chuẩn cũng chật vật khi muốn vào siêu thị hoặc bếp ăn tập thể do vướng thủ tục, hồ sơ phức tạp, chiết khấu cao...

Quang cảnh cuộc đối thoại.

Theo các nông dân, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số giúp giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, giá thành đầu tư các thiết bị vượt quá khả năng của từng nông hộ riêng lẻ. Hay việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… sau khi hết thời gian dự án Nhà nước hỗ trợ lần đầu, chi phí để đánh giá tái chứng nhận hàng chục triệu đồng là gánh nặng lớn đối với nông dân và HTX.

Cần có giải pháp, nhiệm vụ cụ thể

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của thành phố đều nhằm nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn. Hoạt động đối thoại không chỉ để lắng nghe và trả lời, sau đây còn phải có giải pháp để, nhiệm vụ cụ thể để tạo sự chuyển biến trong phát triển nông nghiệp.

Liên quan việc xây dựng trên đất nông nghiệp để phát triển du lịch kết hợp sản xuất, ông Tuyên giao Sở NN&MT chủ trì khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể phương án sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, giúp nhà vườn yên tâm đầu tư. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi, chống sạt lở.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị các sở ngành tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, cải cách thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Ngành ngân hàng có tín dụng ưu đãi, linh hoạt điều kiện cho vay tín chấp theo hợp đồng liên kết chuỗi giá trị, cơ chế khoanh nợ, giãn nợ khi nông dân, HTX gặp rủi ro bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh...