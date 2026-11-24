Lộ diện 'con tôm sú nặng nhất Cà Mau'

TPO - Con tôm sú nặng gần 400 gram, dài hơn 34 cm của một doanh nghiệp ở Cà Mau đã giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”, thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại Festival Tôm lần thứ II.

Ngày 24/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã cân và xác định được "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026". Đây là hoạt động tôn vinh, quảng bá đặc sản trứ danh của vùng đất cực Nam, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Kết quả chung cuộc, giải nhất (trị giá 15 triệu đồng) thuộc về con tôm sú nặng gần 400 gram, chiều dài thân hơn 34 cm của ông Từ Văn Toàn - Giám đốc Công ty Chí Toàn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Con tôm sú nặng 380,9 gram, dài 34,3 cm đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tôm sú lớn nhất Cà Mau năm 2026.

Giải nhì (10 triệu đồng) thuộc về con tôm nặng 362,9 gram của Công ty TNHH giống thủy sản Dương Hùng Cà Mau. Giải ba thuộc về con tôm nặng 354,1 gram của Công ty cổ phần giống thủy sản sú chân đỏ (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Ngoài ra, giải tôm có màu sắc đẹp (5 triệu đồng) được trao cho con tôm nặng 281,1 gram của Công ty Giống thủy sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Chia sẻ niềm vui đoạt giải, ông Từ Văn Toàn - Giám đốc Công ty Chí Toàn - cho biết, mỗi năm ghe của ông bắt được hàng ngàn con tôm sú bố mẹ đạt trọng lượng chuẩn từ 200-400 gram, thỉnh thoảng cũng bắt được những con lớn hơn 600 gram.

"Tôm nặng khoảng 400 gram là bình thường nhưng ngay đợt này không có tôm lớn hơn nên tôi đem con gần 400 gram đi thi. Một con tôm bố mẹ đẹp được các trại giống mua với giá khoảng 5 triệu đồng, những con tốt có thể đạt giá 10 triệu đồng", ông Toàn nói.

Ngoài ra, giải tôm có màu sắc đẹp (5 triệu đồng) được trao cho con tôm nặng 281,1 gram của Công ty Giống thủy sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Tận mắt chứng kiến những con tôm "khủng" tại cuộc thi, chị Phạm Thị Hà (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bày tỏ sự bất ngờ: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con tôm lớn như thế này. Tôi rất tự hào vì ban tổ chức tạo ra hội thi để mọi người thấy được sự trù phú, độc đáo của con tôm Cà Mau".