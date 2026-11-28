Mỹ vô hiệu hóa con tàu định phá vòng phong toả, Iran tuyên bố quyết đối đầu

TPO - Quân đội Mỹ vừa tuyên bố đã vô hiệu hóa một tàu thương mại tìm cách vượt qua vòng phong tỏa quanh các cảng Iran. Trong khi đó, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và quyết tâm phá vỡ sự kiểm soát của Mỹ.

Hình ảnh Mỹ công bố cho thấy vật thể bay lao về phía con tàu đang cố vượt qua vòng phong toả Iran

Ngày 27/12, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố, rằng máy bay quân sự Mỹ đã phóng các loại đạn chính xác, đánh trúng phần đuôi tàu M/V Pacific Archer treo cờ Palau tại vịnh Oman trong ngày 26/11.

Con tàu bị tấn công sau khi rời thành phố cảng Bandar Abbas của Iran. Theo CENTCOM, hệ thống động lực của tàu đã bị vô hiệu hóa, trong khi các thuyền viên dân sự không bị thương.

Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran từ tháng 7. Đầu tháng này, Washington tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Cổng sắt, nhằm hạn chế hoạt động vận chuyển vũ khí và các mặt hàng bị trừng phạt qua biên giới trên bộ của Iran cũng như biển Caspi.

Ngày 27/12, ông Mohammad Mokhber - cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran sẽ phá vỡ lệnh cấm vận, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

“Chúng tôi sẽ không mở lại eo biển Hormuz, cũng sẽ không cho phép lệnh phong tỏa tiếp tục tồn tại”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Mokhber.

Ông không tiết lộ chi tiết kế hoạch mà Iran dự định triển khai để phá vỡ lệnh cấm vận.

Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani tuyên bố trên truyền hình nhà nước: “Hoạt động phá vỡ vòng phong tỏa của đối phương đang được triển khai và các cảng của chúng tôi vẫn hoạt động bình thường trong ngày hôm nay. Trái ngược với mọi tuyên truyền, các hoạt động hộ tống hàng hải vẫn đang diễn ra và chúng tôi sát cánh cùng các chủ tàu cũng như thuyền viên”.

“Đối phương đang tìm mọi cách để cắt đứt huyết mạch kinh tế của chúng tôi, nhưng cho đến nay, nỗ lực đó đã thất bại”, ông Irani nói, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Trong tuần này, Iraq đóng thêm hai cửa khẩu biên giới với Iran, sau khi đã đóng nhiều cửa khẩu trước đó. Điều này diễn ra theo yêu cầu của Mỹ đối với Baghdad, nhằm gây áp lực lên một trong những tuyến thương mại quan trọng còn lại của Tehran.

Theo hãng tin Mehr dẫn lời thống đốc quận Salas-e Babajani cho biết, các lực lượng Iraq đã đóng cửa khẩu Sheikh Saleh, nằm tại tỉnh Kermanshah ở miền tây Iran, từ hôm 26/11. Vị quan chức này nói rằng đã thực hiện mệnh lệnh từ chính quyền trung ương về việc đóng các cửa khẩu "không chính thức" với các quốc gia láng giềng.

Người đứng đầu cơ quan hải quan tỉnh Kermanshah cho biết, khoảng 300 xe tải chở hàng hóa và vật liệu xây dựng đang mắc kẹt và sẽ phải chuyển hướng sang các cửa khẩu khác.

Cũng trong ngày 26/11, Reuters dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Iraq cho biết, lực lượng biên phòng nước này đã đóng cửa khẩu Bashta giáp Iran và cửa khẩu al-Waleed giáp Syria.

Ngày 8/11, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đề nghị Baghdad đóng tất cả các cửa khẩu với Iran, ngoại trừ hai cửa khẩu - một nằm trong khu vực Kurdistan và một ở địa điểm khác tại Iraq.

"Có rất nhiều cửa khẩu chính thức và không chính thức với Iran; việc đóng tất cả chúng là rất khó khăn và sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng tôi", ông Hussein nói với đài Al Jazeera.

Ông cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt từ 15 - 18 tỷ USD mỗi năm, trong đó bao gồm khoảng 4 tỷ USD giá trị khí đốt nhập khẩu từ Iran.

Theo một báo cáo, các nhóm dân quân tại Iraq được Iran hậu thuẫn đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra đợt xung đột mới giữa Mỹ và Iran.