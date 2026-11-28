Tổng thống Ukraine Zelensky nói về mối quan hệ của lãnh đạo Nga - Mỹ

TPO - Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Kiev và Washington ngày càng gia tăng, trong bối cảnh xuất hiện những câu hỏi mới về các cam kết tài chính trong tương lai của châu Âu dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng, tháng 2/2025. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với BBC được phát sóng hôm 27/11, ông Zelensky bày tỏ mong muốn Mỹ gia tăng sức ép đối với Nga nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine, vốn đã kéo dài gần 5 năm và vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Ukraine cho rằng, việc ông Trump gọi ông Putin là “bạn tôi” tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Trung Quốc là điều “kỳ lạ”.

Hôm 26/11, Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa bảo vệ những phát biểu về mối quan hệ với Tổng thống Nga Putin. “Chúng ta muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta muốn chấm dứt cảnh xung đột”, ông Trump nói.

“Tôi có thể bước vào và nói: ‘Tôi không thích ông!’, và khi đó chúng ta sẽ gặp phải vấn đề tương tự như hiện nay giữa ông Zelensky và ông Putin”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Bình luận về cuộc phỏng vấn của BBC, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine “không sẵn sàng đi theo con đường giải quyết hòa bình”.

Những phát biểu của ông Zelensky được phát sóng một ngày sau khi ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump và là đặc phái viên Mỹ tham gia nỗ lực trung gian chấm dứt xung đột, ca ngợi ông Putin là một “bậc thầy” về chính trị. Vài tuần trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng mô tả nhà lãnh đạo Nga là một người “nhân đạo”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky phàn nàn rằng Lầu Năm Góc chưa bàn giao cho Ukraine số tên lửa Patriot mà nước này đã thanh toán. Đây là loại vũ khí vốn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông cho biết phiên bản quân sự của hệ thống Internet vệ tinh Starlink do công ty SpaceX phát triển đang hoạt động không ổn định, dù đây là nền tảng then chốt đối với hoạt động vận hành máy bay không người lái và liên lạc của Ukraine.

Trước đây, các nhà lãnh đạo châu Âu từng cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, hôm 26/11, Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được đồng thuận sau những cuộc đàm phán căng thẳng về khoản vay mới trị giá 49 tỷ USD dành cho các nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine trong năm sau.

Các cuộc bầu cử tại EU trong 12 tháng tới có thể giúp gia tăng ảnh hưởng của những đảng phái không muốn tiếp tục viện trợ tài chính cho Ukraine, qua đó khiến sự ủng hộ của châu lục này đối với Kiev đứng trước nguy cơ suy giảm.

Ukraine tìm cách xoa dịu lo ngại sau vụ tấn công tại Libya

Các quan chức Kiev khẳng định Ukraine quyết tâm tiếp tục hoạt động quân sự, đồng thời nước này đã tiến hành những cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Tuy nhiên, một cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu hải quân Nga đang neo đậu tại Libya đã làm dấy lên lo ngại tại châu Âu và Washington rằng xung đột có thể lan sang các quốc gia khác.

Trong động thái được cho là nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Libya Al-Taher Al-Baour, khẳng định Ukraine không có ý định kéo Libya vào cuộc xung đột, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Kiev đối với chủ quyền Libya.

Cũng trong ngày 26/11, ông Zelensky cảnh báo Ukraine đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 110 trong tổng số 155 máy bay không người lái do Nga phóng đi trong đêm 26 rạng sáng 27/10. Các cuộc tấn công đã nhắm trúng 27 địa điểm trên khắp Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 tuyên bố các lực lượng nước này đã đánh chặn 318 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời 10 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea.

Người dân tại thành phố St. Petersburg cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ tại 8 quận của thành phố, theo trang tin trực tuyến Astra của Nga.