Đánh bắt tận diệt trên những hồ chứa tỷ khối - Bài 2: Ám ảnh chuyện mua hàng tấn cá con làm phân bón

TPO - Hôm ấy, những ngày cuối tháng 10 ở ven hồ thủy điện Hoà Bình, gần khu du lịch sinh thái Thung Nai (tỉnh Phú Thọ), để chứng minh cho sự “vô tội” của gia đình mình trong việc xây dựng bè với lưới mắt nhỏ bắt cá con về nuôi cá trong lồng bè, anh H, chị S đã đồng ý rủ chúng tôi đi đêm để xem "cả làng cả nước ai cũng làm như nhà tôi cả”.

Chỉ một khách hàng, mỗi lần họ mua 2 tấn cá về bón vườn

Dậy từ 3 giờ sáng, họ nổ máy tàu sắt đưa chúng tôi đi “vãn cảnh”, chứng kiến vó bè sáng rực các góc hồ thuỷ điện. Đến gần, cảnh cất vó, bắt cá, vó lưới mắt nhỏ tin hin chập chờn trong ánh đèn pin của chính bà con. Khi trời gần sáng, thì các bè cá nhất tề thu hoạch xong, các con thuyền tản mát đưa “chiến lợi phẩm” từ vó bè về bến để bán, hoặc về lồng cá để “bón” cho các loài “cá lớn nuốt cá bé” mà họ đang nuôi. Quan sát và đo hệ thống mắt lưới “siêu nhỏ” (so với quy định) ở đây, mới hiểu vì sao nguồn lợi thuỷ sản trên hồ bị suy kiệt đến thảm hại.

Ở mục 5 trong bảng trên, theo quy định chính thức, “vó, rớ” có kích thước mắt lưới tối thiểu là 20mm, tức là 2cm. Nhưng gần như 100% các lưới chúng tôi khảo sát đều vi phạm. Và thực tế, ở các hồ thuỷ điện lớn của nước ta, cơ quan chức năng đã kiểm tra phá hàng trăm vó bè quy mô lớn với mắt lưới nhỏ.

Cách đó không xa, từ khu nghỉ dưỡng trên núi cao ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, chúng tôi nhìn xuống hồ thuỷ điện Hoà Bình, đêm nào cũng sáng như sao xa toàn bóng điện công suất lớn, thắp ở các vó bè với lưới mắt nhỏ nhằm dụ cá về (vi phạm quy định). Khi tới gần, bà con thừa nhận, thậm chí họ bắt cá nhỏ về ngâm ủ để lấy nước thối (gọi là cá làm phân bón, thường gọi là cá phân hoặc cá cây).

Chiều về, đi bơi ở ven hồ cùng dân bản, cả bà con, du khách, cán bộ sở tại đều kể một câu chuyện giống nhau: họ rất buồn với thảm nạn bắt cá sơ sinh, cá giống mà nhà nước thả xuống hồ tạo sinh kế cho dân, đem về làm… cá phân. Cá “lạc mẹ” bé xíu đồng loạt biến thành nước thối tưới cam ở Cao Phong, tưới cây ăn quả ở Hát Lót (Sơn La), hay đem về các trang trại miền xuôi.

Các loài thuỷ sản bị bắt từ lúc sơ sinh, bắt từ lúc còn là cá giống mới được thả xuống, thậm chí bắt đem về ủ lấy nước thối làm “cá phân” bón tưới cho cây trồng. Đặc biệt, việc đánh bắt vi phạm quy định pháp luật vì mắt lưới quá nhỏ dẫn tới hiểm hoạ "tận diệt", "huỷ diệt" nguồn lợi thuỷ sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đa dạng sinh học. Ảnh: Nam Hoàng.

Qua nhiều đầu mối rất cảnh giác khác nhau, chúng tôi đã được “bạn hàng” có uy tín giới thiệu để “đặt vấn đề làm ăn lâu dài” với một chủ thu gom “cá phân” ở Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), vẫn trong lưu vực sông Đà cũ này. Chính - người dân tộc Thái, nhà ở cách không xa cầu Pá Uôn, cho biết: có chủ trang trại mua của anh tới 2 tấn cá con về ủ làm phân bón cây. Với giá 8.000 đồng/kg cá nhỏ, thu gom từ các lồng bè dùng lưới mắt nhỏ và ánh sáng đèn công suất lớn, anh có thể bán cho chúng tôi hàng tấn cá con. “Lên mạng, học hỏi, mua chế phẩm gì đó vào, mua các thùng phuy nhựa, mỗi thùng chứa được khoảng hơn 100kg cá nhỏ li ti. Nếu thuê xe tải thì 1 xe có thể chở được cả vài tấn cá về làm phân bón”, anh Chính nói.

Chính sòng phẳng: Nếu mua trực tiếp từ Chính thì rẻ hơn, còn mua qua dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp, với đầu nậu, đại lý thu gom cá phân (cá nhỏ về ướp ủ làm phân bón) thì rất nhanh, tiện hơn, nhưng tốn tiền hơn.

Chính nói rõ, thạo nghề, vì anh thu gom cá cho người ta kiểu này từ ít nhất 3 năm nay. Anh bảo, quy định cấm vó bè, lưới bát quái là có, nhưng bà con vẫn bắt trộm và vận chuyển đi rất nhiều, chưa thấy ai bị ngăn chặn và xử lý cả. Một chủ quán cơm trên địa bàn (vì nơi này chỉ có một quán rộng rãi và chuyên nghiệp, nên trở thành điểm hội tụ” của tất cả đội ngũ tư thương thu gom cá phân ở bến cá vào loại lớn nhất trên hồ Sơn La này), cho biết: “Một chủ đi tàu trên hồ, gom 5 tấn cá con về là bình thường!”. Một "người có ảnh hưởng" sống gần 20 năm bên bến Quỳnh Nhai cũng tiết lộ tương tự.

Từng đoàn tiểu thương đi mua cá phân, mỗi người có khu gom được tới 5 tấn/ngày. Trên nhiều hồ thuỷ điện lớn, các vi phạm liên quan đến vó lưới mắt nhỏ và các hình thức đánh bắt tận diệt không được ngăn chặn hiệu quả, là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đáng lo ngại kể trên. Ảnh: Quỳnh Nguyễn và D.H.

Không một ai nhắc nhở (ít ra là tính đến thời điểm chúng tôi thực hiện các chuyến khảo sát, ghi hình, phỏng vấn kể trên), tháng 10 và tháng 11 năm 2026. Cứ nhà ai nuôi cá lồng bè, là hầu hết đứng ra lập vó bè to (có nơi, chúng tôi đo, tấm lưới rộng tới gần 500m2, trị giá hàng chục triệu đồng). Có nhà lập dăm bảy vó bè. Chuyện ở hồ thủy điện Hoà Bình cũng giống như ở hồ thủy điện Sơn La, Bản Chát, Na Hang (tỉnh Tuyên Quang).

Vừa thả cá giống ra hồ hôm trước, hôm sau đã thấy cá ở chợ

Gần đây, quy định cấm đánh bắt cá bằng kích điện đã đi vào cuộc sống khá hiệu quả. Các vụ khởi tố, bắt giam, xử phạt nặng hình thức sử dụng nguồn điện (ắc quy), “củ kích” để giết các loài thuỷ sinh (cá và thuỷ sản nói chung) trên diện rộng đã bước đầu phát huy tác dụng.

Có chuyến, khảo sát từ vùng vốn là “điểm nóng” Khau Tinh, Yên Hoa, tới Na Hang, Lâm Bình mênh mông (tỉnh Tuyên Quang), đi vòng qua Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, toàn các thủ phủ “đánh kích” bao năm qua, nhưng gần đây, chúng tuyệt nhiên không thấy kích điện tái diễn. Trước đó, có vụ ở Tuyên Quang, đối tượng đã bị khởi tố hình sự, bắt tạm giam để điều tra về hành vi kích cá. Có thể chúng tôi chưa tìm hiểu đủ kỹ, nhưng ít ra là cố tìm kiếm trong vai một du khách, một người trải nghiệm vùng núi, vùng hồ, “soi” cỡ nào thì cả tuần cũng không thấy ai sử dụng bộ kích cá nào. Rõ ràng, đó là một “cuộc cách mạng” trong bảo vệ thuỷ sản hồ chứa.

Trong đêm "ra quân" trước những kiến nghị của nhóm phóng viên, lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ đã phải nổ súng cảnh cáo, khi xử lý các đối tượng manh động, tinh ranh sử dụng kích điện huỷ diệt thuỷ sản trên hồ chứa ở tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Nam.

Tuy vậy, tình trạng sử dụng ngư lưới cụ diện bị cấm sử dụng trên hồ chứa thuỷ điện lớn lại ngang nhiên diễn ra. Họ dùng để đánh bắt kiểu "tận diệt" nguồn lợi thuỷ sản.

Thay vì để cá kịp lớn, thay vì tránh mùa cá sinh sản, mùa cá giống mới được thả xuống hồ phục vụ sinh kế cho đông đảo người dân, thì một số đối tượng ích kỷ, bất chấp các quy định, đã dùng ngư lưới cụ diện cấm sử dụng để đánh bắt bừa phứa.

Chúng tôi phỏng vấn ngư dân sở tại, chính họ cũng rất bất bình. “Đánh bắt thế này thì còn gì là cá, tôm. Bà con sẽ chết đói vì sự tận diệt này. Cơ quan chức năng ra quân là họ trốn hết, cán bộ rút về thì họ lại ra để “ăn trộm”. Ngư dân nói vậy, người đi thu mua hàng tấn cá bé về làm cá phân cũng thừa nhận việc “ăn trộm” kể trên.

Một chiến dịch "ra quân" kiểm tra, xử lý các vi phạm trong khai thác thuỷ sản ở hồ thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Tương Anh.

Một cái kích cá sử dụng nguồn điện công suất cực lớn, có thể giết và làm ngất đủ loài thuỷ sản ở độ sâu 100m, với bề rộng mặt nước vài trăm mét tính từ nơi ngư dân “xuống tay”.

Một hệ thống lưới bát quái nối đuôi nhau có thể dài vài nghìn mét. Nó lòng thòng mở ra các cửa cho tôm cá chui vào, các “cửa tử” ấy trải từ mặt nước xuống tới một vài trăm mét chiều sâu. Một hệ thống te cào có thể rộng tới vài trăm mét, lưới mắt cực bé gắn ở mũi tàu thuyền lớn (có khi tích hợp với cả nguồn điện như kích cá), nó như cái vợt khổng lồ xúc tất cả những gì xuất hiện trong khu vực, bất kể lớn bé và chủng loài.

Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đường dây buôn thuốc nổ dùng để đánh cá với mỗi lần giao dịch lên tới nửa tạ (mua lậu từ các mỏ khai thác đá). Họ dùng thức ăn thối, dụ cá về từng đàn dưới đáy hồ lớn rồi châm dây cháy chậm, thuốc nổ bung ra tàn sát không chừa một cá thể nào trong toàn bộ khu vực rộng lớn. Mức độ hủy diệt mọi loài thủy sinh nghiêm trọng đến độ có khi vài ngày sau người dân vẫn đi vớt cá thối về… cho lợn ăn.

PGS.TS Thái Thanh Bình đi thực địa, kiểm tra, nghiên cứu các vấn đề liên quan thuỷ sản. Ảnh: Bình Nam.

PGS.TS Thái Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản, người đã suốt mấy thập niên qua trăn trở với câu chuyện đánh thức giá trị to lớn của cả hệ thống hồ chứa khổng lồ ở nước ta, rồi buốt lòng nhìn cảnh họ bắt cá về để ủ làm… phân bón.

Trò chuyện với phóng viên, ông nói rất đơn giản, kèm theo tiếng thở dài: "Nếu thả cá giống xuống hồ mà không bảo vệ được thì coi như vứt cá đi". Ông kể có lần, ông cùng đoàn cán bộ đi thả cá giống xuống hồ thuỷ điện, “vừa thả hôm trước, hôm sau ra chợ đã thấy bán đầy thứ cá bé bằng ngón tay ấy. Họ bắt cả cá giống, cá con về để ủ làm phân bón. Cứ thế thì sao mà bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản để khai thác bền vững được!”, ông Bình nói.