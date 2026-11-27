Rơi ví có nhiều tiền mặt, người đàn ông bất ngờ nhận tin từ CSGT

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ sát hạch lái xe, một cán bộ CSGT Nghệ An nhặt được chiếc ví chứa hơn 8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ và nhanh chóng xác minh, trao trả người đánh rơi.

Chiều 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa trao trả chiếc ví chứa hơn 8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi.

Trước đó, sáng cùng ngày, Hội đồng sát hạch lái xe thuộc Phòng CSGT Nghệ An tổ chức sát hạch lái xe trên đường trường tại tuyến đường 15A, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, sát hạch viên của hội đồng, phát hiện một chiếc ví màu đen nằm trên đường. Bên trong ví có hơn 8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

CSGT Nghệ An trao trả ví tiền cho người đánh rơi.

Sau khi phát hiện tài sản bị đánh rơi, Đại úy Tuấn Anh báo cáo cấp trên để tổ chức xác minh, tìm người đánh mất.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân chiếc ví là anh Nguyễn Ngọc Việt (SN 1988, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An). Sau đó, toàn bộ số tiền và giấy tờ được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn cho anh Việt.

Anh Việt cho biết, trong lúc di chuyển trên tuyến đường 15A, anh không may đánh rơi chiếc ví bên trong có tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng. Nhận được tài sản, anh bày tỏ sự vui mừng và gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì tinh thần trách nhiệm, tận tình phục vụ nhân dân.