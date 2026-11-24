Cách xã biên giới ở Lào Cai lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu Quốc gia để giảm nghèo

TPO - Bằng việc tích hợp nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đang tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân. Từ đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, đào tạo nghề đến kết nối tiêu thụ nông sản, việc lồng ghép, tích hợp các nguồn lực này đang từng bước tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Mường Khương là xã vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 88,4% dân số. Địa bàn rộng, điều kiện sản xuất và hạ tầng giữa các khu vực còn chênh lệch, sinh kế của người dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, về cách làm, những kết quả bước đầu và các giải pháp để nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả lâu dài.

PV: Mường Khương đang triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp nguồn lực. Địa phương đã thực hiện việc này như thế nào để giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân, thay vì triển khai các chính sách một cách riêng lẻ?

Ông Nguyễn Hồng Hưng: Thực hiện định hướng của Đảng ủy, UBND xã Mường Khương xác định việc tích hợp nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu phát triển của từng địa bàn, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp hoặc triển khai riêng lẻ, thiếu tính kết nối.

Xã rà soát nhu cầu theo từng thôn, xác định những khó khăn cần ưu tiên giải quyết, từ đó lựa chọn và bố trí nguồn lực phù hợp với nội dung, đối tượng và quy định của từng chương trình. Chẳng hạn, tại vùng sản xuất quýt, nếu chỉ hỗ trợ giống và kỹ thuật nhưng đường giao thông chưa thuận lợi thì hiệu quả sản xuất, tiêu thụ vẫn bị hạn chế. Vì vậy, địa phương phải quan tâm đồng bộ đến giao thông phục vụ sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nghề và kết nối tiêu thụ. Các nguồn lực khi được bố trí có tính liên kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau và phát huy hiệu quả tốt hơn.

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương.

Trong quá trình thực hiện, UBND xã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách; đồng thời phối hợp với các thôn tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát.

Chúng tôi xác định hiệu quả tích hợp nguồn lực không chỉ thể hiện ở số kinh phí được phân bổ, số công trình hay mô hình được thực hiện, mà quan trọng hơn là giải quyết được khó khăn thiết thực của người dân, tạo ra công trình có ích, mô hình có hiệu quả và sinh kế có khả năng duy trì lâu dài.

PV: Từ nguồn lực được tích hợp, xã Mường Khương đang ưu tiên những lĩnh vực nào để tạo sinh kế, phát triển việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số?

Ông Nguyễn Hồng Hưng: Trên cơ sở tiềm năng và điều kiện thực tế, UBND xã tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung vào những cây trồng có lợi thế như quýt, chè, chuối. Xã chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, từng bước hình thành các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện của từng thôn.

Thứ hai, đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là giao thông nông thôn, các tuyến đường kết nối vùng sản xuất với khu vực tiêu thụ sản phẩm. Việc này giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Thứ ba, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Xã chú trọng các nghề ngắn hạn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người dân như chăn nuôi thú y, trồng rau an toàn. Qua đó, người học có thể áp dụng kiến thức vào sản xuất tại gia đình hoặc tìm kiếm việc làm phù hợp.

Thứ tư, từng bước phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cộng đồng, khai thác lợi thế cửa khẩu, chợ phiên và bản sắc văn hóa các dân tộc để tạo thêm việc làm, đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Trong quá trình triển khai, chúng tôi quan tâm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, ưu tiên các địa bàn khó khăn, tạo điều kiện để đồng bào trực tiếp tham gia, thụ hưởng và trở thành chủ thể trong quá trình phát triển.

Kết hợp hỗ trợ sản xuất với đầu tư giao thông, kỹ thuật và kết nối tiêu thụ để nâng cao hiệu quả vùng quýt Mường Khương.

PV: Làm thế nào để các nguồn lực đầu tư không chỉ tạo ra những công trình, mô hình riêng lẻ mà có thể kết nối thành chuỗi từ sản xuất, hạ tầng, khoa học kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm và thị trường?

Ông Nguyễn Hồng Hưng: Muốn phát triển sản xuất bền vững thì phải giải quyết đồng bộ từ khâu quy hoạch, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, chứ không thể chỉ hỗ trợ một khâu riêng lẻ.

Trước hết, xã rà soát điều kiện đất đai, khí hậu và lợi thế của từng khu vực để định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp; đồng thời hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo quy hoạch, hạn chế tình trạng sản xuất tự phát, phát triển diện tích nhưng hiệu quả kinh tế thấp.

Cùng với đó, địa phương tập trung đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất; phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và tính đồng đều của sản phẩm.

Ở khâu tiêu thụ, xã khuyến khích các hộ liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối với doanh nghiệp, các kênh phân phối, thương mại điện tử. Trên thực tế, người dân Mường Khương đã từng bước chủ động hơn trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản thông qua mạng xã hội. Đây là chuyển biến trong cách tiếp cận thị trường của bà con.

Tuy nhiên, liên kết sản xuất và tiêu thụ vẫn cần tiếp tục được củng cố. Chính quyền không thể làm thay người dân hay doanh nghiệp, mà phải đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện và kết nối các bên tham gia. Mục tiêu lâu dài là hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó người dân là chủ thể sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia tổ chức, kết nối thị trường. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho người dân.

PV: Bên cạnh phát triển kinh tế và giảm nghèo, các chương trình còn hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và thu hẹp khoảng cách hưởng thụ giữa các cộng đồng. Mường Khương đang tập trung vào những việc gì để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi này?

Ông Nguyễn Hồng Hưng: Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, UBND xã xác định nâng cao chất lượng đời sống và bảo đảm người dân được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản là mục tiêu quan trọng.

Trong lĩnh vực giáo dục, xã quan tâm rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học, phối hợp với các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh ở vùng khó khăn, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường thuận lợi.

Trong lĩnh vực y tế, xã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác y tế dự phòng; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các thôn vùng sâu, vùng xa.

Về văn hóa, xã quan tâm duy trì và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục, tập quán tốt đẹp và các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và các chủ thể văn hóa tại cộng đồng.

Quan điểm của UBND xã là các chương trình, dự án phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn đặc biệt khó khăn. Người dân phải thực sự được hưởng lợi từ công trình, chính sách và dịch vụ được đầu tư, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các địa bàn.

Hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất và đi lại của người dân Mường Khương.

PV: Đâu là những thay đổi rõ nhất mà việc tích hợp nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia mang lại cho Mường Khương? Địa phương còn những vấn đề gì cần tháo gỡ để nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả bền vững hơn?

Ông Nguyễn Hồng Hưng: Thay đổi rõ nhất là điều kiện hạ tầng, sản xuất và đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Các nguồn lực đầu tư đã góp phần bổ sung cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất và sinh hoạt. Người dân có thêm cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ, học nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và phát triển sản xuất hàng hóa.

Đáng mừng hơn là nhận thức và cách làm kinh tế của một bộ phận người dân đã có chuyển biến tích cực. Bà con không chỉ sản xuất theo kinh nghiệm mà đã quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường, chủ động quảng bá và tiêu thụ nông sản. Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, số hộ nghèo giảm từ 803 hộ xuống còn 565 hộ, tỷ lệ giảm từ 15,56% xuống khoảng 10,92%.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn. Mường Khương có địa bàn rộng, nhiều thôn đặc biệt khó khăn, điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ. Một số công trình còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân. Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chưa thật sự bền chặt; năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Để tháo gỡ, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết; nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ phụ trách; chủ động phối hợp với các sở, ngành để giải quyết khó khăn về cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các chương trình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Về lâu dài, chúng tôi xác định không thể chỉ dựa vào nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước mà phải khơi dậy nội lực trong Nhân dân, phát huy lợi thế nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu và bản sắc văn hóa để tạo động lực phát triển. Xã hướng tới xây dựng vùng sản xuất hàng hóa có giá trị, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.