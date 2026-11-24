Giữ nét văn hoá bản địa, mở hướng thoát nghèo từ nghề đan bèo tây

TPO - Từ trăn trở về cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào miền núi, ông Nguyễn Văn Hoè - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Na (Nghệ An) đã kết nối doanh nghiệp, đưa nghề đan bèo tây về bản. Công việc tưởng chừng giản đơn ấy đang giúp nhiều người có thêm thu nhập, tận dụng thời gian nhàn rỗi, từng bước cải thiện cuộc sống ngay trên quê hương. Bên cạnh mở hướng sinh kế thoát nghèo, việc phát triển nghề đan bèo tây cũng là một cách giữ gìn nét truyền thống, văn hoá của người dân bản địa xã Yên Na.

PV: Thưa ông, điều gì khiến ông trăn trở và quyết tâm đưa nghề đan bèo tây về với người dân xã Yên Na?

Ông Nguyễn Văn Hoè: Xã Yên Na có 7 bản với hơn 9,4 nghìn người, trong đó có trên 99% là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là Thái và Khơ Mú). Khi về nhận nhiệm vụ tại xã Yên Na, tôi nhận thấy đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Đất sản xuất ít, địa hình miền núi đi lại vất vả, nguồn thu chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ và một số công việc thời vụ. Nhiều lao động trẻ phải rời quê đi làm ăn xa, con cái ở nhà nhờ ông bà chăm sóc. Trong khi đó, người già, phụ nữ và những người không đủ sức khỏe để đi làm xa lại có nhiều thời gian nhàn rỗi nhưng chưa có việc làm phù hợp.

Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để người dân có thêm thu nhập, không nhất thiết phải rời bản làng, gia đình. Nếu có một công việc phù hợp, có thể làm tại nhà, tận dụng thời gian rảnh rỗi, người dân vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa chăm sóc con cháu, giữ gìn gia đình.

Đến nay có hơn 400 người ở 7 bản của xã Yên Na tham gia nghề đan bèo tây.

Qua tìm hiểu, tôi biết nghề đan bèo tây đang phát triển tại một số địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động. Tôi có người thân làm doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ bèo tây tại Ninh Bình nên đã chủ động liên hệ, đề xuất đưa nghề về Yên Na.

Điều thuận lợi là bà con nơi đây vốn có truyền thống đan lát, khéo tay, cần cù. Các sản phẩm từ bèo tây cũng không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, người mới học có thể làm quen khá nhanh. Sau nhiều lần trao đổi, doanh nghiệp đồng ý hỗ trợ nguyên liệu, khung đan, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm nếu địa phương tổ chức được lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu.

Tôi nghĩ, nếu tận dụng được sự khéo léo vốn có của bà con, kết hợp với đầu ra ổn định từ doanh nghiệp, đây sẽ là hướng sinh kế phù hợp với điều kiện miền núi.

Quá trình đưa nghề đan bèo tây về bản có gặp khó khăn gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hoè: Khó khăn lớn nhất ban đầu là vận động người dân tham gia và thay đổi thói quen lao động. Bà con chưa quen với sản xuất hàng hóa, chưa hiểu rõ cách tính tiền công theo sản phẩm, có người còn tâm lý muốn thấy thu nhập ngay mà chưa thực sự kiên trì học nghề.

Tháng 7/2025, chúng tôi tổ chức lớp tập huấn đầu tiên tại bản Na Bón, mời người của doanh nghiệp về trực tiếp hướng dẫn. Tuy nhiên, buổi đầu chưa đạt kết quả như mong muốn. Bà con đến đông nhưng chưa chú tâm học, còn băn khoăn về tiền công, hiệu quả công việc. Chúng tôi phải tiếp tục giải thích, vận động, tìm cách tổ chức lại lớp học phù hợp hơn.

Nghề đan bèo tây không khó, kỹ thuật chủ yếu được truyền từ người này sang người khác.

Sau đó, nghề được chuyển sang tập huấn tại bản Xốp Pu. Anh Mạc Đình Tăng, một người có uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết với địa phương, đã đứng ra hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện ăn ở, hướng dẫn, vận động bà con đến học. Từ những người đầu tiên làm được sản phẩm, thấy có tiền công thực tế, người dân bắt đầu tin tưởng, tham gia đông hơn và truyền nghề cho nhau.

Đến nay, nghề đan bèo tây đã được đưa về 7/7 xã với hơn 400 người tham gia. Bà con không phải đầu tư vốn mua nguyên liệu, doanh nghiệp cung cấp khung và sợi bèo đã xử lý, sau đó nhận sản phẩm về. Người dân có thể làm tại nhà, tranh thủ lúc nông nhàn, chăm sóc gia đình hoặc khi không có việc đồng áng.

Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ phải vận động, nay nhiều người chủ động tìm hiểu, đăng ký học nghề. Có những người lớn tuổi, trước đây chỉ quanh quẩn trong nhà, nay có việc làm, có thu nhập và được gặp gỡ, trò chuyện với nhau trong những buổi đan lát. Đó cũng là một thay đổi tích cực về đời sống tinh thần của bà con.

PV: Nghề đan bèo tây đã mang lại những chuyển biến cụ thể như thế nào đối với đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, người cao tuổi và phụ nữ?

Ông Nguyễn Văn Hoè: Đây là công việc không yêu cầu người lao động phải có sức khỏe quá tốt, không bị bó buộc về thời gian, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là người cao tuổi, phụ nữ và những người chưa có việc làm ổn định.

Sản phẩm sau khi đan rất đa dạng mẫu mã.

Mỗi sản phẩm hoàn thành đều có tiền công. Người làm nhiều hưởng nhiều, người tranh thủ lúc rảnh làm ít cũng có thêm khoản thu. Với bà con vùng cao, thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng từ công việc phụ là nguồn hỗ trợ rất thiết thực. Số tiền ấy có thể dùng mua thực phẩm, quần áo, sách vở cho con cháu, trang trải sinh hoạt và giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình.

Quan trọng hơn, người dân có việc làm ngay tại quê nhà. Những người trước đây phải đi làm xa để kiếm sống có thêm lựa chọn, các gia đình có điều kiện gần gũi, chăm sóc con cái, bố mẹ già. Chúng tôi mong rằng khi có thêm sinh kế tại chỗ, người dân sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ, thu nhập bấp bênh.

Qua quá trình triển khai, mô hình cũng cho thấy khả năng lan tỏa. Người biết nghề có thể hướng dẫn người chưa biết, hình thành các nhóm, tổ đan tại bản. Khi người dân cùng làm, cùng chia sẻ kinh nghiệm, việc duy trì sản xuất cũng thuận lợi hơn.

Đối với công tác giảm nghèo, chúng tôi xác định không chỉ hỗ trợ một khoản tiền hay một phương tiện sản xuất rồi để người dân tự xoay xở, mà cần tạo ra công việc có thu nhập thực tế, có người hướng dẫn, có nguyên liệu và có đầu ra. Nghề đan bèo tây đang đáp ứng được những điều kiện đó ở bước đầu.

PV: Thời gian tới, địa phương sẽ có những giải pháp gì để mở rộng nghề đan bèo tây, nâng cao thu nhập và giúp người dân thoát nghèo bền vững?

Ông Nguyễn Văn Hoè: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động, tổ chức các lớp truyền nghề tại những bản chưa có nghề đan bèo tây; phát huy vai trò của những người đã thành thạo để hướng dẫn, hỗ trợ người mới học. Chúng tôi giao về cho các bản có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu tối thiểu 1 bản có 100 người tham gia. Mong muốn nghề này có thể lan tỏa rộng hơn, tạo cơ hội cho nhiều người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ và người cao tuổi có việc làm phù hợp.

Thông qua nghề đan bèo tây còn gìn giữ văn hoá truyền thống, nét đẹp lao động của người dân bản địa.

Chúng tôi cũng định hướng từng bước hình thành các tổ nhóm sản xuất, những người làm tốt có thể trở thành đầu mối hướng dẫn, thu gom sản phẩm, giúp bà con thuận lợi hơn trong quá trình làm nghề. Khi sản lượng tăng, chất lượng đồng đều, địa phương sẽ có thêm cơ sở để trao đổi với doanh nghiệp về đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị công việc.

Bên cạnh đó, xã dự định đưa nghề đan bèo tây vào các trường học, coi đó như môn học thủ công mỹ nghệ. Các em học sinh sẽ nhanh nhẹn, dễ học và nhanh biết. Khi các em biết đan sẽ về chỉ dạy cho anh chị, bố mẹ, ông bà.

Về lâu dài, xã cũng tính đến việc chủ động hơn nguồn nguyên liệu, nghiên cứu khả năng tận dụng điều kiện mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để phát triển bèo tây phù hợp. Nếu trồng sẽ được 4 việc cùng lúc gồm: đảm bảo môi trường; làm du lịch cộng đồng; làm nguyên liệu cho đan lát; hoa bèo tây có thể bán làm thực phẩm.

Chúng tôi không kỳ vọng nghề đan bèo tây có thể giải quyết tất cả khó khăn kinh tế của người dân, nhưng mong đây sẽ là một sinh kế bổ sung thiết thực, giúp bà con có việc làm, có thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống. Giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc người dân có thể tự lao động, tự tạo ra thu nhập và chủ động vươn lên.

Điều đáng quý hơn, nghề đan bèo tây còn góp phần gìn giữ nét đẹp lao động, sự khéo léo vốn có của đồng bào miền núi. Người dân Yên Na từ lâu đã quen với nghề đan lát truyền thống, làm ra những vật dụng phục vụ sinh hoạt bằng đôi bàn tay cần cù. Nay, những kỹ năng ấy được tiếp nối, phát huy trong một nghề mới, tạo ra những sản phẩm có giá trị hàng hóa, vừa mang lại thu nhập, vừa giữ gìn nét văn hóa lao động đặc trưng của bản làng. Tôi mong nghề đan bèo tây không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn trở thành cầu nối để những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây.